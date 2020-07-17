Киркоров рассказал об отношениях с Пугачевой

По словам артиста, "отношений никаких нет", также нет и дружбы между домами. Иная ситуация, по мнению певца, была бы странной.

"Но я испытываю к ней чувство любви и благодарности. И она знает, если придет беда, я всегда помогу. А радости ей есть с кем делить", — сказал Киркоров "Комсомольской правде".

Он также заметил, что безответно подписан на бывшую жену в инстаграме.

Филипп Киркоров был четвертым мужем Аллы Пугачевой. Брак артисты заключили в марте 1994 года в Петербурге. В мае того же года они обвенчались в Иерусалиме, однако в ноябре 2005 года они официально сообщили о своем разводе.