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Киркоров высказался об отношениях с Пугачевой 

РИА Новости и ещё 6 1 час назад
Киркоров рассказал об отношениях с Пугачевой
Фото: ТАСС
Певец Филипп Киркоров рассказал об отношениях с бывшей женой Аллой Пугачевой.
По словам артиста, "отношений никаких нет", также нет и дружбы между домами. Иная ситуация, по мнению певца, была бы странной.
"Но я испытываю к ней чувство любви и благодарности. И она знает, если придет беда, я всегда помогу. А радости ей есть с кем делить", — сказал Киркоров "Комсомольской правде".
Он также заметил, что безответно подписан на бывшую жену в инстаграме.
Филипп Киркоров был четвертым мужем Аллы Пугачевой. Брак артисты заключили в марте 1994 года в Петербурге. В мае того же года они обвенчались в Иерусалиме, однако в ноябре 2005 года они официально сообщили о своем разводе.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Алла Пугачева , Комсомольская правда
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