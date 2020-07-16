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«Писала новую песню»: Юля Ковальчук эротично отметила событие в студии звукозаписи 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Ковальчук эротично отметила событие в студии звукозаписи
Фото: globallookpress.com
После завершения режима самоизоляции многие звезды вернулись к работе. Кто-то поспешил на съемки, кто-то — творить новые хиты. Как, например, экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук. Кроме того, что девушка похвасталась скорой премьерой новой песни, так она еще и успела продемонстрировать отличную фигуру, на которой не отразились месяцы изоляции в домашних стенах.
Накануне звезда сняла видео из своей звукозаписывающей студии. 37-летняя Ковальчук в домашнем комплекте, состоящем и топа и шорт, пустилась в зажигательный пляс и объяснила фолловерам:
«Как вчера ночью я писала новую песню», — отметила звезда.
И подчеркнула: «Судя по моим телодвижениям, вы должны понять, что песенка будет веселая и жаркая».
Артистка сделала акцент на своем внешнем виде: «Видок, конечно, домашне-растрепанный, 2 чашки чая выдают мой не плоский живот». Но многие подписчики поспешили заверить любимицу, что она зря на себя наговаривает: «Фигурка просто потрясная!», «Всем бы такой неплоский живот», «Юля у вас шикарная фигура и отличная пластика».
Нашлись, конечно, и те, кто юмор Ковальчук не оценил. Они посчитали, что выглядит Ковальчук чересчур откровенно и даже пошло.
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Шоу-бизнес , Юлия Ковальчук
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