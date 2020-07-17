Агутин рассказал об измене Варум 

По словам Агутина, события развернулись на афтепати фестиваля «Новая волна», где, празднуя завершение масштабного мероприятия, он сильно перебрал спиртного. Артист признался, что события того вечера помнит очень смутно. Наутро в СМИ были опубликованы фотографии, на которых он страстно целует незнакомую брюнетку. Снимки увидела жена Агутина Анжелика Варум. Она собрала вещи и ушла от супруга к маме.

Все звонки мужа певица игнорировала. Агутин отметил, что долгое время бился в «закрытую дверь», и даже думал, что всё кончено. Однако однажды Варум появилась в его гримерке после очередного концерта. У пары состоялся откровенный разговор, по результатам которого оба поняли, что не готовы расстаться друг с другом.

«Нам было так отчетливо ясно, что никуда мы друг от друга не денемся», — пояснил Агутин.