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Агутин рассказал об измене Варум 

Павел Тиунов и ещё 6 36 минут назад
Агутин рассказал об измене Варум
Фото: ТАСС
Брак Леонида Агутина и Анжелики Варум мог распасться из-за супружеской измены певца, сообщает Starhit. В 2011 году артист провел бурный вечер со жгучей брюнеткой.
По словам Агутина, события развернулись на афтепати фестиваля «Новая волна», где, празднуя завершение масштабного мероприятия, он сильно перебрал спиртного. Артист признался, что события того вечера помнит очень смутно. Наутро в СМИ были опубликованы фотографии, на которых он страстно целует незнакомую брюнетку. Снимки увидела жена Агутина Анжелика Варум. Она собрала вещи и ушла от супруга к маме.
Все звонки мужа певица игнорировала. Агутин отметил, что долгое время бился в «закрытую дверь», и даже думал, что всё кончено. Однако однажды Варум появилась в его гримерке после очередного концерта. У пары состоялся откровенный разговор, по результатам которого оба поняли, что не готовы расстаться друг с другом.
«Нам было так отчетливо ясно, что никуда мы друг от друга не денемся», — пояснил Агутин.
Ранее, как сообщал «Рамблер», актер Юрий Стоянов признался, что развод с его первой женой в 80-х годах был спровоцирован его изменой. В браке были рождены два сына, которые до сих пор не общаются с отцом, поскольку считают его предателем.
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Шоу-бизнес , Другое , Леонид Агутин , Анжелика Варум , Юрий Стоянов , StarHit
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