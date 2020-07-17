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Агутин признался в измене Варум 

Газета.Ru и ещё 6 52 минуты назад
Агутин признался в измене Варум
Фото: ТАСС
Одна из самых известных российских пар — исполнителей Леонида Агутина и Анжелики Варум — могла распасться из-за измены. Об этом пишет StarHit со ссылкой на заявление певца.
Агутин рассказал, что в 2011 году во время празднования окончания фестиваля "Новая волна" он вместе с коллегами отмечал окончание мероприятия, а Варум осталась в гостиничном номере. На следующее утро СМИ опубликовали фотографии, на которых он целовал незнакомую брюнетку. Сам Агутин отметил, что не мог вспомнить события того вечера из-за действия алкоголя.
Увидев эти кадры, Варум собрала вещи и уехала к маме, а также не отвечала на его звонки. Они достаточно долго не могли помириться, хотя иногда выступали вместе. По словам Агутина, их брак спас поступок Варум, которая пришла после очередного выступления к мужу в номер, и они поговорили.
"Мы сидели на диване, плакали и чувствовали себя… счастливыми. Нам было так отчетливо ясно, что никуда мы друг от друга не денемся", — цитирет издание слова Агутина.
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Комментарии 4
Шоу-бизнес , Другое , Леонид Агутин , Анжелика Варум , StarHit
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