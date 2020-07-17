Агутин признался в измене Варум 

Одна из самых известных российских пар — исполнителей Леонида Агутина Анжелики Варум — могла распасться из-за измены. Об этом пишет StarHit со ссылкой на заявление певца.

Агутин рассказал, что в 2011 году во время празднования окончания фестиваля "Новая волна" он вместе с коллегами отмечал окончание мероприятия, а Варум осталась в гостиничном номере. На следующее утро СМИ опубликовали фотографии, на которых он целовал незнакомую брюнетку. Сам Агутин отметил, что не мог вспомнить события того вечера из-за действия алкоголя.

Увидев эти кадры, Варум собрала вещи и уехала к маме, а также не отвечала на его звонки. Они достаточно долго не могли помириться, хотя иногда выступали вместе. По словам Агутина, их брак спас поступок Варум, которая пришла после очередного выступления к мужу в номер, и они поговорили.