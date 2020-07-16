Шнуров решил стать депутатом

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров принял решение баллотироваться в депутаты Государственной Думы РФ от «Партии роста», заявил ТАСС лидер партии Борис Титов.

Титов сделал заявление в ходе рабочей поездки в Челябинск, где руководитель партии намерен встретиться с местными властями и представителями бизнес-сообщества. На вопрос о планах Сергея Шнурова, он отметил, что музыкант изъявил намерение стать членом нижней палаты российского парламента.

«На выборы в Госдуму он точно идет», — подчеркнул Титов.

Очередные выборы в Государственную думу РФ состоятся в 2021 году.

О желании стать депутатом, как сообщал «Рамблер», Шнуров впервые заявил в апреле текущего года. Он отметил, что болен коронавирусом и желает попасть в Госдуму, чтобы «перезаражать там всех». При этом музыкант отметил, что очередные выборы в парламент помогут сменить состав его членов, но на выборы его «пока не пускают».