Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гоген засветился в постели с двумя пенсионерками 

Павел Тиунов и ещё 6 41 минуту назад
Гоген засветился в постели с двумя пенсионерками
Фото: @solntcev
В распоряжении издания «Собеседник» появился снимок шоумена Гогена Солнцева, лежащего в постели с двумя пенсионерками: женой Екатериной Терешкович и любовницей Лидией. Все трое обнажены. Журналисты полагают, что снимок сделан в процессе любовных утех.
Солнцев в общении с журналистами, заявил, что опубликованная фотография хранилась в телефоне, который недавно у него украли. Шоумен подчеркнул, что в настоящий момент он находится на отдыхе в Сочи.
Примечательно, что на курорте случайные очевидцы видят Гогена в окружении не двух, а трех пенсионерок. Странная компания постоянно ходит на пляж. При этом пожилые женщины, как только могут, обхаживают своего молодого спутника.

«Он из воды выходит, они тут же бегут к нему с полотенцем, а после идут в гостиницу», — приводит издание слова неназванного собеседника.

Шоумен признался, что ему одной женщины мало и, если захочет, он будет отдыхать «хоть с пятью» одновременно. Он также попросил журналистов «не лезть» в его личную жизнь и пригрозил разобраться в вопросе публикации его интимных снимков без разрешения.
Видео дня. В Сети обсуждают развод Галкина и Пугачевой
Комментарии
Шоу-бизнес , Екатерина Терешкович , ИД "Собеседник"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
Экс-соперник Лукашенко назвал причину задержания россиян
Экс-соперник Лукашенко назвал причину задержания россиян
«Съел бы Януковича»: Путин о цене за Крым
«Съел бы Януковича»: Путин о цене за Крым
Симоньян «потопила» Пашиняна снимком в Telegram
Симоньян «потопила» Пашиняна снимком в Telegram
Видео
Кокаин и марихуана: что нашли в крови Ефремова
01:04
Кокаин и марихуана: что нашли в крови Ефремова
Происшествия
Олимпийская чемпионка проплыла со стаканом молока на голове и попала на видео
00:51
Олимпийская чемпионка проплыла со стаканом молока на голове и попала на видео
Опубликовано видео церковной службы во время взрыва в Ливане
00:22
Опубликовано видео церковной службы во время взрыва в Ливане
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
00:29
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Невеста в Бейруте спаслась бегством после взрыва и попала на видео
00:20
Невеста в Бейруте спаслась бегством после взрыва и попала на видео
Добровинский хрюкнул в ответ на возмущение Ефремова и попал на видео
00:13
Добровинский хрюкнул в ответ на возмущение Ефремова и попал на видео
Су-27 срочно подняли над Черным морем
00:22
Су-27 срочно подняли над Черным морем
Армия США
Дворец задержанного проректора МГУ попал на видео
00:37
Дворец задержанного проректора МГУ попал на видео
Происшествия
В ОАЭ вспыхнул крупный пожар
00:53
В ОАЭ вспыхнул крупный пожар
Происшествия
Курильщик вместо Анапы попал в Барнаул
00:38
Курильщик вместо Анапы попал в Барнаул
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение