Гоген засветился в постели с двумя пенсионерками 

В распоряжении издания «Собеседник» появился снимок шоумена Гогена Солнцева, лежащего в постели с двумя пенсионерками: женой Екатериной Терешкович и любовницей Лидией. Все трое обнажены. Журналисты полагают, что снимок сделан в процессе любовных утех.

Солнцев в общении с журналистами, заявил, что опубликованная фотография хранилась в телефоне, который недавно у него украли. Шоумен подчеркнул, что в настоящий момент он находится на отдыхе в Сочи.

Примечательно, что на курорте случайные очевидцы видят Гогена в окружении не двух, а трех пенсионерок. Странная компания постоянно ходит на пляж. При этом пожилые женщины, как только могут, обхаживают своего молодого спутника.

«Он из воды выходит, они тут же бегут к нему с полотенцем, а после идут в гостиницу», — приводит издание слова неназванного собеседника.

Шоумен признался, что ему одной женщины мало и, если захочет, он будет отдыхать «хоть с пятью» одновременно. Он также попросил журналистов «не лезть» в его личную жизнь и пригрозил разобраться в вопросе публикации его интимных снимков без разрешения.