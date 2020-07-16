Иосиф Пригожин прокомментировал выселение бывшей супруги с общими детьми из квартиры, которую он оставил им после развода, сообщает РЕН ТВ. Продюсер выразил недоумение, как можно было «влупиться» и «все профукать».

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что первую семью Пригожина: экс-супругу Елену, сына Дмитрия и дочь Данаю — выселили из квартиры по иску компании «Бенефит», которой семья задолжала сумму около 4 миллионов рублей по договору финансовой аренды.

Пригожин в общении с журналистами напомнил, что ушёл от Елены «в шортах», оставив ей и детям всё на тот момент заработанное имущество. Он также подчеркнул, что на протяжении долгого времени помогал семье материально.

«Как можно было взять влупиться и поставить под удар собственных детей?» — недоумевает продюсер.

При этом Пригожин отметил, что не собирается «бросать нынешнюю семью» и бежать помогать «предыдущей». Он отметил, что Елена после развода вышла замуж за другого мужчину, поэтому ответственности за ее поступки он не несет.