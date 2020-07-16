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Пригожин обвинил «влупившуюся» бывшую жену в потере недвижимости 

Lenta.ru 45 минут назад
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал выселение его первой супруги и ее детей из квартиры в Москве из-за крупного долга. Его слова передает РЕН ТВ в четверг, 16 июля.
Пригожин обвинил бывшую жену в потере недвижимости, заявив, что она «влупилась» и все «профукала». Он подчеркнул, что ему не стыдно за свои слова, поскольку при расставании отдал супруге и детям все свое имущество и «ушел в шортах». По словам продюсера, если бы он знал заранее о том, что его родственники потеряют недвижимость, то не стал бы на них ее оформлять.
«Я ушел, оставил всю недвижимость, помогал как мог, делал все, что было в моих силах. Как можно было взять влупиться и поставить под удар собственных детей?» — возмутился Пригожин. Он добавил, что ответственность за жизнь его бывшей супруги несет ее новый муж.
Ранее в четверг стало известно, что Елену Пригожину и ее детей, сына Дмитрия и дочь Данаю, выселили из квартиры. В суд на родственников Пригожина подала компания «Бенефит», которой они задолжали около 4 миллионов рублей по договору финансовой аренды.
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Шоу-бизнес , Видео , Иосиф Пригожин , РЕН ТВ
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