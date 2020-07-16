Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нюша разбила семью мужа 

Алиса Селезнёва и ещё 9 46 минут назад
Нюша разбила семью мужа
Фото: РИА Новости
По словам певицы Нюши, ее муж Игорь Сивов на момент их знакомства был женат и ради нее «начал жизнь с чистого листа». Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу «А поговорить?».
Артистка отметила, что познакомилась с Сивовым в Казани, где он был одним из организаторов концерта.
«Спустя год он ради меня переехал в Москву и поменял работу — начал все с чистого листа», — рассказала певица.
Она признала, что Сивов был женат, и жена долго не хотела давать ему развод, однако она отказалась стать любовницей.
«Ни одна женщина не мечтает встретиться с женатым мужчиной и разбивать чью-то семью. Раньше для меня это было табу, но так случается, что, когда ты чего-то сильно не хочешь, это приходит в твою жизнь», — пояснила артистка.
«Рамблер» писал, что ранее пользователи Instagram не удержались от язвительных шуток в адрес Нюши, которая в интервью изданию Hello! рассекретила имя своей дочери. Певица назвала ребенка Симбой.
Видео дня. Ивлеева подарила мужу часы по цене квартиры в Москве
Комментарии 2
Шоу-бизнес , Другое , Игорь Сивов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спецоперация Минобороны вернула воду в Крым
Спецоперация Минобороны вернула воду в Крым
Познер описал Россию одним словом
Познер описал Россию одним словом
«Похоже на начало арабской весны»
«Похоже на начало арабской весны»
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
Видео
12 килограмм марихуаны в посылках из США попали на видео
00:56
12 килограмм марихуаны в посылках из США попали на видео
Происшествия
Тверк депутата под «Хочу попу, как у Ким» попал на видео
00:55
Тверк депутата под «Хочу попу, как у Ким» попал на видео
Политика В мире
Опубликовано видео самой яркой за последние 7 лет кометы
00:35
Опубликовано видео самой яркой за последние 7 лет кометы
Наука и техника
Опубликовано видео задержания обнаженной окровавленной рэперши
01:57
Опубликовано видео задержания обнаженной окровавленной рэперши
Происшествия США
Закатившая скандал в метро беременная аниматор попала на видео
01:30
Закатившая скандал в метро беременная аниматор попала на видео
Происшествия
Полицейские изнасиловали россиянку и попали на видео
00:59
Полицейские изнасиловали россиянку и попали на видео
Происшествия
Появилось видео спасения тонущего подростка
04:32
Появилось видео спасения тонущего подростка
Происшествия
Инвалид покорил вершину горы и попал на видео
03:50
Инвалид покорил вершину горы и попал на видео
Общество
Опубликовано видео выписки испытателей вакцины
00:59
Опубликовано видео выписки испытателей вакцины
Общество
Торговавшие детьми врачи в Москве попали на видео
02:21
Торговавшие детьми врачи в Москве попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение