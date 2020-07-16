Нюша разбила семью мужа 

По словам певицы Нюши, ее муж Игорь Сивов на момент их знакомства был женат и ради нее «начал жизнь с чистого листа». Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу «А поговорить?».

Артистка отметила, что познакомилась с Сивовым в Казани, где он был одним из организаторов концерта.

«Спустя год он ради меня переехал в Москву и поменял работу — начал все с чистого листа», — рассказала певица.

Она признала, что Сивов был женат, и жена долго не хотела давать ему развод, однако она отказалась стать любовницей.

«Ни одна женщина не мечтает встретиться с женатым мужчиной и разбивать чью-то семью. Раньше для меня это было табу, но так случается, что, когда ты чего-то сильно не хочешь, это приходит в твою жизнь», — пояснила артистка.

«Рамблер» писал, что ранее пользователи Instagram не удержались от язвительных шуток в адрес Нюши, которая в интервью изданию Hello! рассекретила имя своей дочери. Певица назвала ребенка Симбой.