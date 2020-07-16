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Нюша рассказала, как увела мужа из семьи 

Газета.Ru и ещё 6 3 часа назад
Нюша рассказала, как увела мужа из семьи
Фото: РИА Новости
Певица Нюша во время YouTube-шоу "А поговорить?" рассказала, как фактически увела супруга Игоря Сивова из предыдущей семьи.
По словам Нюши, Сивов был одним из организаторов ее концерта в Казани, где они и познакомились.
"Спустя год он ради меня переехал в Москву и поменял работу", — вспоминает артистка.
По ее словам, она знала, что Сивов женат и жена не хотела давать ему развод, а быть любовницей и разбивать семью не хотела.
"В жизни так случается, когда ты чего-то сильно не хочешь, это приходит в твою жизнь", — признается певица.
В предыдущем браке у Игоря Сивова родилось двое сыновей. С Нюшей они воспитывают общую дочь.
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Шоу-бизнес , Другое , Игорь Сивов , Казань
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