С Кондулайнен произошло ЧП в больнице

Только-только родственники, друзья и поклонники выдохнули, узнав, что 62-летняя актриса Елена Кондулайнен пошла на поправку, ее речь и двигательные функции стали восстанавливаться после инсульта, как приключилась еще одна беда. Накануне стало известно, что звезда сериала «Интерны» получила травму в Боткинской больнице.

Сотрудник «Театра Луны», где служит артистка, сообщил порталу КП.ру, что звезда Кондулайнен сломала руку.

«Процесс выздоровления (после инсульта — прим.ред.) идет, но случилась еще одна неприятность. Лена шла в душ, оступилась, упала и сломала руку» — приводятся слова на сайте.

Сама актриса находится в обычной палате — не так давно ее перевели из реанимации. Теперь к процессу реабилитации после инсульта добавится и лечение перелома конечности. Вот уж неспроста в народе говорят, если пришла беда — отворяй ворота.

Актриса почувствовала стало плохо вечером 24 июля и была госпитализирована.

Напомним, Елену Кондулайнен госпитализировали с признаками инфаркта 24 июля. Однако, оказалось, что актрису настиг инсульт.