Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Волочкова подала апелляцию по делу о нарушении карантина в Дивеево 

News.ru и ещё 4 1 час назад
Волочкова подала апелляцию по делу о карантине
Фото: globallookpress.com
Российская балерина Анастасия Волочкова сообщила, что её адвокаты подали апелляцию по делу о нарушении карантина при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря.

Мои адвокаты её подали. Не хочу платить деньги за то, в чём я не виновата, — заявила танцовщица в эфире Первого канала.

Светская львица подчеркнула, что не отказывается платить, просто требует справедливости. Она готова отдать эти деньги собственной дочери или другой девочке, которая проживает в Дивеево.
После того как Волочкова посетила закрытое на карантин из-за коронавируса село Дивеево, она разместила на своей странице в Instagram снимки в ярких платьях на фоне святыни и решила призвать «к совести» губернатора Глеба Никитина, закрывшего монастырь от людей. В свою очередь глава Нижегородской области не стал медлить с ответом. В своём аккаунте он сообщил, что решение закрыть село на карантин было вызвано вынужденными мерами. Количество заражённых на душу населения в селе в 1,6 раза больше, чем в Москве.
Как писал NEWS.ru, Волочкова прокомментировала очередной штраф за нарушение режима самоизоляции. Она не готова оплачивать штраф, так как у неё нет заработка из-за пандемии. Именно поэтому её представители обжалуют это решение. Сумма нового административного взыскания составляет 40 тыс. рублей.
Видео дня. Что известно о новом избраннике Светланы Бондарчук
News.ru: последние новости
Перенёсшая инсульт актриса Елена Кондулайнен сломала руку в больнице Перенёсшая инсульт актриса Елена Кондулайнен сломала руку в больнице Пугачёва проигнорировала слухи о разводе с Галкиным Пугачёва проигнорировала слухи о разводе с Галкиным Прилучный изменял Муцениеце с двумя актрисами Прилучный изменял Муцениеце с двумя актрисами
Комментарии
Шоу-бизнес , Садоводство , Глеб Никитин , Анастасия Волочкова , Первый канал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Боюсь находиться с ними»: адвокат о сестрах Хачатурян
«Боюсь находиться с ними»: адвокат о сестрах Хачатурян
Больницы Крыма переполнены
Больницы Крыма переполнены
Лукашенко разоблачили
Лукашенко разоблачили
Видео
Ворона стащила украденные деньги и попала на видео
00:26
Ворона стащила украденные деньги и попала на видео
Опубликовано видео задержания Джорджа Флойда
00:50
Опубликовано видео задержания Джорджа Флойда
Массовая драка с участием десантников в День ВДВ попала на видео
00:57
Массовая драка с участием десантников в День ВДВ попала на видео
Автомобильную очередь на границе России и Абхазии сняли на видео
00:26
Автомобильную очередь на границе России и Абхазии сняли на видео
Ночные дорожные работы возле Кремля попали на видео
00:24
Ночные дорожные работы возле Кремля попали на видео
Пьяный чиновник-браконьер обматерил рыбинспектора
01:44
Пьяный чиновник-браконьер обматерил рыбинспектора
Происшествия Общество
С Кондулайнен произошло ЧП в больнице
02:45
С Кондулайнен произошло ЧП в больнице
Шоу-бизнес
Танковый бой под Наро-Фоминском попал на видео
00:50
Танковый бой под Наро-Фоминском попал на видео
Армия Войска
Дрейк заинтересовался жизнью плиточника из Москвы
01:32
Дрейк заинтересовался жизнью плиточника из Москвы
Шоу-бизнес
Опубликовано видео пожара в хостеле в центре Москвы
00:18
Опубликовано видео пожара в хостеле в центре Москвы
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение