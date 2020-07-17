Орлова раскрыла истинное отношении Фриске к Шепелеву

Певица Ольга Орлова в программе «Судьба человека» рассказала, что они с Жанной Фриске много говорили о ее гражданском муже, телеведущем Дмитрии Шепелеве.
Как сообщал «Рамблер», певица Жанна Фриске скончалась в июне 2015 года. Последние два года жизни она боролась с раком мозга. Фриске и Шепелев встречались в течение нескольких лет перед ее смертью, у них родился сын Платон. Однако после того, как певица умерла, телеведущий запретил ее родственникам видеться с Платоном.
По словам Орловой, они очень много говорили с Фриске о ее отношениях с Шепелевым.
«Она его любила», — заявила певица, подчеркнув, что готова была принять любого избранника подруги.
Однако она отказалась рассказывать, о чем именно были эти разговоры.
Орлова также выразила надежду, что Дмитрий Шепелев пересмотрит свое отношение и разрешит ей видеться с крестником Платоном.
«Знаешь, взгляды меняются. Может быть через год, через два, через три, когда Платон подрастет и у Димы, наверное, будут еще дети, он пересмотрит свой взгляд на это. А я буду ждать», — заявила она.