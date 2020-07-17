Орлова раскрыла истинное отношении Фриске к Шепелеву

Как сообщал «Рамблер», певица Жанна Фриске скончалась в июне 2015 года. Последние два года жизни она боролась с раком мозга. Фриске и Шепелев встречались в течение нескольких лет перед ее смертью, у них родился сын Платон. Однако после того, как певица умерла, телеведущий запретил ее родственникам видеться с Платоном.

По словам Орловой, они очень много говорили с Фриске о ее отношениях с Шепелевым.

«Она его любила», — заявила певица, подчеркнув, что готова была принять любого избранника подруги.

Однако она отказалась рассказывать, о чем именно были эти разговоры.

Орлова также выразила надежду, что Дмитрий Шепелев пересмотрит свое отношение и разрешит ей видеться с крестником Платоном.