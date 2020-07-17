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Ольга Орлова рассказала, как Фриске относилась к Шепелеву 

Вечерняя Москва и ещё 4 21 минуту назад
Орлова раскрыла истинное отношении Фриске к Шепелеву
Фото: youtube.com / Россия 1
Певица и телеведущая Ольга Орлова в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала подробности своего общения с Жанной Фриске и Дмитрием Шепелевым. Она сообщила, что артистка говорила с ней о своих чувствах к избраннику.
— Она его любила. Мы много говорили о Диме Шепелеве, — сказала Орлова, подчеркнув, что не хочет делиться подробностями этих бесед.
Также она поделилась историей знакомства с Фриске. Певицы впервые встретились во время работы в группе «Блестящие», и Жанна сразу начала опекать Ольгу. Отношения между звездами не прекратились, и когда Орлова покинула коллектив из-за беременности.
Артистка также была рядом с Фриске в последние недели ее жизни. Она призналась, что не сразу узнала о диагнозе подруги, а позже гражданский муж певицы Дмитрий Шепелев запретил ей приезжать в США, где Жанна тогда находилась в больнице. После возвращения Фриске в Россию Орлова уже не покидала артистку надолго.
В момент смерти певицы Ольга Орлова держала ее за руку.
Сейчас артистка жалеет, что Шепелев полностью ограничил общение сына Платона с родными. Орлова является крестной матерью мальчика, она потеряла возможность с ним встречаться. Впервые за последние четыре года певица увидела Платона совсем недавно, случайно столкнувшись с ним на отдыхе, но малыш ее не узнал.
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Шоу-бизнес , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев , Ольга Орлова
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