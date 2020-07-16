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Галкин ответил на слухи о знакомстве с задержанным директором центра суррогатного материнства 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 14 2 часа назад
Максим Галкин заявил, что не знаком с генеральным директором центра суррогатного материнства Владиславом Мельниковым, которого, по данным СМИ, задержали по делу о торговле детьми.
«Я не знаю этого человека. Мы никогда с ним не пересекались, не сотрудничали. Что касается суррогатного материнства — полностью этим всем занималась клиника «Мать и дитя» Марка Курцера. Я уточнил в клинике, они тоже в процессе подбора суррогатной матери для нас не сотрудничали с этим человеком. Они занимались этим сами. Поэтому я не знаю, откуда эта новость. Ничего не могу сказать», — сказал Галкин радиостанции «Говорит Москва».
Ранее сообщалось, что Мельников, предположительно ставший фигурантом дела о по факту организации незаконного предоставления услуг суррогатного материнства, заявлял, что его центр якобы подбирал суррогатную мать для Галкина и Аллы Пугачевой. В рамках уголовного дела задержаны восемь человек.
Между тем, адвокат, представляющий интересы фигурантов дела о торговле младенцами, Игорь Трунов, заявил, что среди родителей этих детей — высокопоставленные должностные лица иностранных стран.
«Не секрет, что экстракорпоральным оплодотворением пользуются не очень здоровые и пожилые люди, редко, но бывает, что рождается ребенок с отклонениями и умирает, но это не повод для массовых арестов врачей и лишения семерых детей их законных родителей, среди которых высокопоставленные должностные лица иностранных государств», — заявил адвокат РИА «Новости».
Напомним, следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка суррогатной матери и торговли детьми в городском округе Одинцово.
Мальчик, рожденный суррогатной матерью в декабре 2019 года, находился под присмотром няни в квартире, где также находилось еще трое детей, рожденных аналогичным способом. Уточняется, что родители детей — иностранцы, они занимались оформлением документов на детей, чтобы уехать с ними за рубеж.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Видео , Марк Курцер , Игорь Трунов , Максим Галкин , Алла Пугачева , РИА Новости , Радиостанция "Говорит Москва"
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