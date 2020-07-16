Стала известна причина смерти рэпера Murda Killa

Названа причина смерти российского рэпера Murda Killa, ушедшего из жизни в возрасте 27 лет. Как сообщили в его сообществе «ВКонтакте», музыкант скончался от асфиксии, спровоцированной употреблением алкоголя, антидепрессантов и транквилизаторов на фоне астмы.

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Стала известна причина смерти 27-летнего российского рэпера Максима Решетникова, более известного как Murda Killa. Согласно его паблику «ВКонтакте», музыкант скончался от удушья, которое было вызвано употреблением алкоголя, антидепрессантов и транквилизаторов. Кроме того, отмечается, что у артиста была астма.

«Официально. После трагической гибели матери в 2013 году, что произвело сильнейшее впечатление на него и отразилось на его творчестве, Максим употреблял антидепрессанты и транквилизаторы под присмотром врачей. Также Максим страдал астмой, — говорится в сообщении в сообществе Murda Killa. — Причиной смерти является асфиксия, спровоцированная употребленным в тот день алкоголем (пивом) на фоне употребления антидепрессантов и транквилизаторов».

Информация о кончине Решетникова появилась в сети ранее на этой неделе. Одним из первых о случившемся сообщил блогер Саша Конь, подчеркнувший, что решил проведать музыканта после того, как тот несколько дней не выходил на связь.

«Сегодня не стало моего дорогого друга Макса Murda, — написал он в социальных сетях. — Макс не выходил на связь два дня, и несколько часов назад мы с Родионом поехали вскрывать его дом, в общем-то догадываясь, что нас ждет. [В любом случае] я к этому не был готов. Спасибо, что взял на себя взаимодействие со скорой и полицией, я не вывозил».

Высказался о смерти коллеги и Саша Скул, сотрудничавший с Murda Killa. По его словам, Решетников был «отличным другом, музыкантом и человеком».

Комментируя РЕН ТВ кончину молодого артиста, основатель «Версуса» Ресторатор в свою очередь объяснил, почему в последнее время так называемый «Клуб 27» пополняют в основном рэперы.

«Рок сейчас не так популярен, временно. Рок вернется, но пока рэперы — новые рокеры. Тут все просто. Такой же образ жизни, разгульный, много денег, поклонниц. Алкоголь, наркотики, это все присутствует», — сказал он.

Максим Решетников родился 9 марта 1993 года в Москве. Первая известность к нему пришла в 2016-м — после выхода релиза «Murderland». На его дебютном альбоме «Brokestar» появились многие популярные артисты, включая Horus, Booker и Овсянкина. В мае этого года Murda Killa представил свою последнюю работу — «Один Ноль Пять». При этом уже 24 июля он планировал выпустить релиз «D.S.H.H.».

В интервью The Flow в 2018 году Решетников признавался, что хотел бы найти доказательства существования потустороннего мира: это, по словам рэпера, развеяло бы его подсознательные страхи.

«Я скептически отношусь к потустороннему. К сожалению или счастью, такого ни разу не наблюдал. Если бы увидел, то, наверное, был бы даже рад. Понял бы, что смертью все не заканчивается и есть еще что-то. Это бы развеяло мои страхи подсознательные. Наверное, такими песнями как «Мой белоснежный саван» я подсознательно пытаюсь загасить свой всепоглощающий страх смерти», — говорил Максим.

Кроме того, рассказывая о съемках клипа «Kreepin», он отмечал, что иногда посещает кладбища.