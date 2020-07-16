Варум раскрыла секрет счастья с Агутиным

Певица Анжелика Варум в Instagram нежно поздравила с днем рождения своего супруга музыканта Леонида Агутина. Ему исполнилось 52 года. Как отметила исполнительница, с каждым годом ей все сложнее отвечать на вопрос о секрете семейного счастья.

По ее словам, за годы совместной жизни Агутин стал частичкой ее самой. Причем она сама не поняла, в какой момент их семейной жизни это случилось. Пару уже не раз разводили, но они по-прежнему вместе.

Анжелика Варум Варум пожелала супругу быть всегда таким же успешным и здоровым. Интересно, что себя она при этом назвала в их отношениях «маленьким стальным скептиком».

Агутин и Варум сыграли свадьбу в июле 2000 года. Причем за полтора года до этого события у них родилась дочь Елизавета. Девушка сейчас живет в Майами и увлекается музыкой.