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«В семейной жизни есть достаточное количество неудобств»: Варум раскрыла секрет счастья с Агутиным 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Варум раскрыла секрет счастья с Агутиным
Фото: globallookpress.com
Певица Анжелика Варум в Instagram нежно поздравила с днем рождения своего супруга музыканта Леонида Агутина. Ему исполнилось 52 года. Как отметила исполнительница, с каждым годом ей все сложнее отвечать на вопрос о секрете семейного счастья.
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С каждым годом всё сложнее отвечать на вопрос: «Раскройте секрет вашего семейного счастья». И не потому, что представление о перманентном счастье — утопия, а потому, что страшно признаться даже лично себе в том, что рядом с тобой не просто человек, а это теперь часть тебя самой. Не помню в какой момент это с нами, женщинами, происходит, но происходит. В семейной жизни, помимо нежности, тепла и чувства защищённости, есть достаточное количество противоречий и неудобств. Но, как это не парадоксально, со временем и они становятся неотъемлемой частью этого самого счастья. С Днём рождения, МОЙ! Будь благополучен, успешен и здоров! И спасибо тебе за всё то женское, что ты сумел отыскать в моём сердце, сердце маленького стального скептика. Я тебя.., ну ты в курсе)))

Публикация от  Анжелика Варум (@avarum)

По ее словам, за годы совместной жизни Агутин стал частичкой ее самой. Причем она сама не поняла, в какой момент их семейной жизни это случилось. Пару уже не раз разводили, но они по-прежнему вместе.
Анжелика Варум Варум пожелала супругу быть всегда таким же успешным и здоровым. Интересно, что себя она при этом назвала в их отношениях «маленьким стальным скептиком».
Агутин и Варум сыграли свадьбу в июле 2000 года. Причем за полтора года до этого события у них родилась дочь Елизавета. Девушка сейчас живет в Майами и увлекается музыкой.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Леонид Агутин , Анжелика Варум
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