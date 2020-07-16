Посмотреть эту публикацию в Instagram
С каждым годом всё сложнее отвечать на вопрос: «Раскройте секрет вашего семейного счастья». И не потому, что представление о перманентном счастье — утопия, а потому, что страшно признаться даже лично себе в том, что рядом с тобой не просто человек, а это теперь часть тебя самой. Не помню в какой момент это с нами, женщинами, происходит, но происходит. В семейной жизни, помимо нежности, тепла и чувства защищённости, есть достаточное количество противоречий и неудобств. Но, как это не парадоксально, со временем и они становятся неотъемлемой частью этого самого счастья. С Днём рождения, МОЙ! Будь благополучен, успешен и здоров! И спасибо тебе за всё то женское, что ты сумел отыскать в моём сердце, сердце маленького стального скептика. Я тебя.., ну ты в курсе)))
«В семейной жизни есть достаточное количество неудобств»: Варум раскрыла секрет счастья с Агутиным
Фото: globallookpress.com
Певица Анжелика Варум в Instagram нежно поздравила с днем рождения своего супруга музыканта Леонида Агутина. Ему исполнилось 52 года. Как отметила исполнительница, с каждым годом ей все сложнее отвечать на вопрос о секрете семейного счастья.
По ее словам, за годы совместной жизни Агутин стал частичкой ее самой. Причем она сама не поняла, в какой момент их семейной жизни это случилось. Пару уже не раз разводили, но они по-прежнему вместе.
Анжелика Варум Варум пожелала супругу быть всегда таким же успешным и здоровым. Интересно, что себя она при этом назвала в их отношениях «маленьким стальным скептиком».
Агутин и Варум сыграли свадьбу в июле 2000 года. Причем за полтора года до этого события у них родилась дочь Елизавета. Девушка сейчас живет в Майами и увлекается музыкой.
Видео дня. Ивлеева подарила мужу часы по цене квартиры в Москве
Читайте также