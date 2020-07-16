Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Малахов показал свою скромную квартиру за 140 млн рублей 

Клео.Ру 1 час назад
Малахов показал скромную квартиру за 140 млн
Фото: Клео.Ру
Квартира обставлена со вкусом, вот только Андрей живет отдельно от жены и ребенка. Об этом факте многие поклонники не знали.
На днях Андрей Малахов решил опубликовать в сети забавный ролик. В нем знаменитый телеведущий показал интерьер почти всех комнат своей квартиры. Поклонники были сильно удивлены.
Жилье у мужчины обставлено со вкусом. Несмотря на дорогие предметы интерьера и мебели, все выглядит довольно-таки аскетично, без золотой лепнины и прочих изысков.
Рассматривая детали интерьера, фолловеры обратили внимание, что апартаменты напоминают холостяцкую берлогу. В квартире нет никаких деталей, которые выдали бы присутствие женщины.
Пользователи сети заинтересовались, где же Наталья или хотя бы детская? Андрей им не ответил, зато журналисты узнали: почти с первых дней брака телеведущий живет отдельно от своей супруги и ребенка. Несмотря на работу и постоянную занятость, Малахов с семьей ночует крайне редко, зато в гости приходит часто.
Основное свободное время мужчина проводит в квартире, которую он показал поклонникам. Окна его апартаментов выходят на Храм Христа Спасителя.
По оценке экспертов, стоимость недвижимости на сегодняшний день составляет 140 млн рублей. По информации СМИ, телеведущий покупал квартиру по цене намного ниже рыночной.
Изначально он был владельцем двух небольших помещений, а в 2012 году, когда здание перешло под управление Департамента жилищной политики столичной мэрии, Малахову удалось купить четырехкомнатную квартиру. За нее он заплатил всего 6 млн рублей. Даже на тот момент, цена апартаментов была занижена почти в 10 раз.
Видео дня. Ивлеева подарила мужу часы по цене квартиры в Москве
Клео.Ру: последние новости
Возмущенные соседи вызвали полицию к дому Розы Сябитовой Возмущенные соседи вызвали полицию к дому Розы Сябитовой СМИ: у Гарика Харламова роман с Яной Кошкиной СМИ: у Гарика Харламова роман с Яной Кошкиной Лариса Гузеева дала жесткий отпор подписчице, обозвавшей ее алкоголичкой Лариса Гузеева дала жесткий отпор подписчице, обозвавшей ее алкоголичкой
Комментарии 8
Шоу-бизнес , Статьи , Андрей Малахов , Правительство Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия готовит для США «неприятный сюрприз» в Крыму
Россия готовит для США «неприятный сюрприз» в Крыму
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Молодая жена Алибасова показала паспорт со штампом
Молодая жена Алибасова показала паспорт со штампом
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
Видео
Опубликовано видео самой яркой за последние 7 лет кометы
00:35
Опубликовано видео самой яркой за последние 7 лет кометы
Наука и техника
Опубликовано видео задержания обнаженной окровавленной рэперши
01:57
Опубликовано видео задержания обнаженной окровавленной рэперши
Происшествия США
Закатившая скандал в метро беременная аниматор попала на видео
01:30
Закатившая скандал в метро беременная аниматор попала на видео
Происшествия
Полицейские изнасиловали россиянку и попали на видео
00:59
Полицейские изнасиловали россиянку и попали на видео
Происшествия
Появилось видео спасения тонущего подростка
04:32
Появилось видео спасения тонущего подростка
Происшествия
Инвалид покорил вершину горы и попал на видео
03:50
Инвалид покорил вершину горы и попал на видео
Общество
Опубликовано видео выписки испытателей вакцины
00:59
Опубликовано видео выписки испытателей вакцины
Общество
Торговавшие детьми врачи в Москве попали на видео
02:21
Торговавшие детьми врачи в Москве попали на видео
Происшествия
Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попала на видео
01:30
Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попала на видео
Опубликовано видео обстрела сел азербайджанской артиллерией
00:25
Опубликовано видео обстрела сел азербайджанской артиллерией
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение