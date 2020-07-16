Карпович ответила критикам 

Актриса Мирослава Карпович ответила в своем инстаграме людям, которые критикуют ее за возможный роман с актером Павлом Прилучным.

В июне, как сообщал «Рамблер», Прилучный развелся актрисой Агатой Муцениеце . В апреле та обвинила его в домашнем насилии. В июне средства массовой информации сообщили, что актер может встречаться с Карпович, а в июле опубликовали фотографию, на которой Прилучный и Карпович якобы запечатлены вместе на отдыхе в Крыму.

Карпович и Прилучный не комментируют слухи о том, что встречаются. Вчера актриса опубликовала опубликовала в инстаграме снимок, на котором запечатлена на некой возвышенности на фоне рассвета или заката.