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Карпович ответила критикам 

Артём Кульша и ещё 3 13 минут назад
Карпович ответила критикам
Фото: Instagram
Актриса Мирослава Карпович ответила в своем инстаграме людям, которые критикуют ее за возможный роман с актером Павлом Прилучным.
В июне, как сообщал «Рамблер», Прилучный развелся актрисой Агатой Муцениеце. В апреле та обвинила его в домашнем насилии. В июне средства массовой информации сообщили, что актер может встречаться с Карпович, а в июле опубликовали фотографию, на которой Прилучный и Карпович якобы запечатлены вместе на отдыхе в Крыму.
Карпович и Прилучный не комментируют слухи о том, что встречаются. Вчера актриса опубликовала опубликовала в инстаграме снимок, на котором запечатлена на некой возвышенности на фоне рассвета или заката.
«Иногда приятно послушать тишину», — написала она в подписи к фото, сопроводив ее такими хештегами, как #укомментируйтесь, #вашаведьма, #бумерангинедорого, #никаквадунесгорю, #швабра #скелетина, #мерзота, #доска, #прилучницаразлучница, #поканеподохла, #стремная, #убогая, #аукнется, #стыдисрам, #шаболда, #цитатыдня, #всехблаглдарю, #милыелюди, #всеммира.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Агата Муцениеце , Мирослава Карпович
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