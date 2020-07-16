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Ирину Безрукову раскритиковали за «перебор» с фотошопом 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Безрукову раскритиковали за «перебор» с фотошопом
Фото: РИА Новости
Ирина Безрукова опубликовала в соцсетях фото, изрядно подправленное фоторедактором. Актриса позирует в приспущенном с плеч банном халате на фоне дровницы.
Лицо её отредактировано так, что делает Безрукову совершенно неузнаваемой.
«Вот и наступила середина лета! Вот так ждёшь его с нетерпением, а оно незаметно проходит. Успевайте наслаждаться и ловить каждую минуту этих дней, ведь не зря говорят: лето — это маленькая жизнь!» — подписала снимок экс-жена Сергея Безрукова.
Но вместо того, чтобы подхватить философскую тему, подписчики принялись обсуждать снимок, на котором артистка не похода сама на себя. Многие сошлись на том, что это далеко не случайность, а хорошая работа фотошопа. Актрису обвинили в излишнем увлечении фоторедактором.
«Уже перебор с фильтрами, скоро на фотографиях будет младенец», «Ирина, Вы очень красивая сама по себе! Зачем столько обработки? Не узнать», «Зачем-то начался фотошоп», «Я вас не узнала», «Кто это?», «Перебор с фотошопом», пишут поклонники актрисы в комментариях.
Но нашлись и другие поклонники, которые не заметили никакого фотошопа, а решили, что Безрукова сама по себе нереально хороша. «Ирина, вы бесподобны! Эталон элегантности и женственности!», написали самые преданные фанаты.
Ранее NEWS.ru сообщал, что бывшая жена Сергея Безрукова Ирина приятно удивила поклонников своими фотографиями времён старших классов школы. Подписчики заверили 55-летнюю актрису, что она «ничуть не изменилась».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Ирина Безрукова
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