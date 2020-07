Безрукову раскритиковали за «перебор» с фотошопом

View this post on Instagram

Вот и наступила середина лета! Вот так ждёшь его с нетерпением, а оно незаметно проходит (⠀ 🌞 Успевайте наслаждаться и ловить каждую минуту этих дней, ведь не зря говорят: лето — это маленькая жизнь!☺️ ⠀ #ИринаБезрукова #Безрукова #лето2020 #актрисатеатраикино