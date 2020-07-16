Анита Цой рассказала «свою правду» о COVID-19

Певица Анита Цой , которую некоторые пользователи уличили во лжи насчет заболевания COVID-19, рассказала в инстаграме "свою правду" о перенесенном недуге.

Ранее ряд подписчиков певицы выразили мнение, что она якобы могла соврать о заражении коронавирусом. Поводом для этого послужил внешний вид Цой на одном из видеообращений, опубликованных из больничной палаты. Так, юзеры обратили внимание, что, несмотря на болезнь, на лице певицы был макияж. Сама артистка заявила, что не может себе позволить плохо выглядеть.

После выписки из больницы певица опубликовала ролик, в котором поблагодарила врачей в больницу, где она лежала, за их усилия, а также поделилась историей борьбы с COVID-19.

Фактически заражение произошло где-то 11-12 июня, потом был инкубационный период недели две, и вот я почувствовала первые признаки заболевания 23 июня, а 25 июня уже приехала скорая помощь: мне стало очень плохо; и меня отвезли в 52-ю городскую больницу.

По словам артистки, ее сразу положили в реанимационное отделение. В медучреждении выявили средне-тяжелую форму коронавирусной инфекции с поражением легких на 52 процента. Певица добавила, что COVID-19 оказался "необычным", "коварным" и "непредсказуемым" недугом. Болезнь у певицы начиналась, как обычный грипп, с кашля, насморка и температуры, только в отличие от гриппа, трудно понять, как лечиться от COVID-19.

"Такое ощущение, как будто этот вирус начинает тебя испытывать: просто бомбить по полной программе со всех сторон. Он поднимает еще выше и выше температуру, и первое, что мне было жутко неприятно, — это ломка, это психологическое состояние, в которое я впала. То есть я не понимала, где я нахожусь из-за этой температуры, мне было так плохо. Мне кажется, что если бы не подоспела помощь медицинская, профессиональна, меня не положили бы в больницу, то я просто бы сдохла", — посетовала Цой.

Кроме того, артистка добавила, что не знает, каким образом она заразилась, поскольку соблюдала все меры предосторожности.

Ранее представители Аниты Цой сообщили, что певицу выписали из больницы после лечения. По их словам, артистка чувствует себя удовлетворительно, но есть еще слабость и трудности с дыханием.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.