Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уличенная во лжи Анита Цой рассказала «свою правду» о коронавирусе 

РИА Новости 7 минут назад
Анита Цой рассказала «свою правду» о COVID-19
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Певица Анита Цой, которую некоторые пользователи уличили во лжи насчет заболевания COVID-19, рассказала в инстаграме "свою правду" о перенесенном недуге.
Ранее ряд подписчиков певицы выразили мнение, что она якобы могла соврать о заражении коронавирусом. Поводом для этого послужил внешний вид Цой на одном из видеообращений, опубликованных из больничной палаты. Так, юзеры обратили внимание, что, несмотря на болезнь, на лице певицы был макияж. Сама артистка заявила, что не может себе позволить плохо выглядеть.
После выписки из больницы певица опубликовала ролик, в котором поблагодарила врачей в больницу, где она лежала, за их усилия, а также поделилась историей борьбы с COVID-19.
Фактически заражение произошло где-то 11-12 июня, потом был инкубационный период недели две, и вот я почувствовала первые признаки заболевания 23 июня, а 25 июня уже приехала скорая помощь: мне стало очень плохо; и меня отвезли в 52-ю городскую больницу.
По словам артистки, ее сразу положили в реанимационное отделение. В медучреждении выявили средне-тяжелую форму коронавирусной инфекции с поражением легких на 52 процента. Певица добавила, что COVID-19 оказался "необычным", "коварным" и "непредсказуемым" недугом. Болезнь у певицы начиналась, как обычный грипп, с кашля, насморка и температуры, только в отличие от гриппа, трудно понять, как лечиться от COVID-19.
"Такое ощущение, как будто этот вирус начинает тебя испытывать: просто бомбить по полной программе со всех сторон. Он поднимает еще выше и выше температуру, и первое, что мне было жутко неприятно, — это ломка, это психологическое состояние, в которое я впала. То есть я не понимала, где я нахожусь из-за этой температуры, мне было так плохо. Мне кажется, что если бы не подоспела помощь медицинская, профессиональна, меня не положили бы в больницу, то я просто бы сдохла", — посетовала Цой.
Кроме того, артистка добавила, что не знает, каким образом она заразилась, поскольку соблюдала все меры предосторожности.
Ранее представители Аниты Цой сообщили, что певицу выписали из больницы после лечения. По их словам, артистка чувствует себя удовлетворительно, но есть еще слабость и трудности с дыханием.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. За что мать Тимати невзлюбила Анастасию Решетову
Последние новости
Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией Люди утонули вместе с домами: как погибла Молога и другие города Люди утонули вместе с домами: как погибла Молога и другие города АТОР назвала готовые к приему российских туристов страны АТОР назвала готовые к приему российских туристов страны
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Анита Цой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Похоже на начало арабской весны»
«Похоже на начало арабской весны»
США запускают производство оружия советского образца
США запускают производство оружия советского образца
США обратились к России за поддержкой
США обратились к России за поддержкой
«Русский — язык животных»
«Русский — язык животных»
Видео
Торговавшие детьми врачи в Москве попали на видео
02:21
Торговавшие детьми врачи в Москве попали на видео
Происшествия
Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попала на видео
01:30
Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попала на видео
Опубликовано видео обстрела сел азербайджанской артиллерией
00:25
Опубликовано видео обстрела сел азербайджанской артиллерией
Кадыров заставил чиновников отжиматься и снял их на видео
01:00
Кадыров заставил чиновников отжиматься и снял их на видео
Громадная акула-людоед атаковала рыбацкую лодку и попала на видео
00:16
Громадная акула-людоед атаковала рыбацкую лодку и попала на видео
А потом он спросил: «Мужики, поцелуемся?»
00:59
А потом он спросил: «Мужики, поцелуемся?»
Общество
Перебранка Макрона с «желтыми жилетами» попала на видео
01:53
Перебранка Макрона с «желтыми жилетами» попала на видео
Столкнувшиеся поезда в Чехии попали на видео
00:38
Столкнувшиеся поезда в Чехии попали на видео
Происшествия В мире
Охранник магазина отправил покупателя в нокаут
01:26
Охранник магазина отправил покупателя в нокаут
Происшествия
Спецоперация Минобороны вернула воду в Крым
00:58
Спецоперация Минобороны вернула воду в Крым
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение