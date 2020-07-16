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Фанаты заподозрили Аниту Цой во лжи о коронавирусе 

Алиса Селезнёва и ещё 3 12 минут назад
Фанаты заподозрили Аниту Цой во лжи о коронавирусе
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Анита Цой ответила пользователям соцсети, которые заподозрили, что она на самом деле не болела COVIID-19. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщал «Рамблер», в конце июня 49-летняя Цой была госпитализирована с коронавирусной инфекцией. Певица назвала две недели болезни «каким-то кошмаром», заявив, что не могла дышать без кислородной маски.
При этом фанаты после видеообращения Цой, опубликованного в соцсетях, заподозрили, что она врет о своем тяжелом состоянии. Поводом для сомнений послужило то, что на лице певицы был макияж.
В свою очередь Анита Цой подчеркнула, что просто не может позволить себе выглядеть плохо во время видеообращения. А после выписки из больницы решила рассказать «всю правду» о том, как болела коронавирусом.
Она поблагодарила медперсонал и подчеркнула, что, если бы не вовремя оказанная медпомощь, «просто бы сдохла».
«Первое, что мне было жутко неприятно, — это ломка, это психологическое состояние, в которое я впала. То есть я не понимала, где я нахожусь из-за этой температуры, мне было так плохо», — отметила она.
Певица также описала COVID-19, как необычный и коварный недуг, который «бомбит по полной программе со всех сторон».
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Шоу-бизнес , Анита Цой , РИА Новости
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