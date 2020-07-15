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Домогаров ушел из театра 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 42 минуты назад
Домогаров ушел из театра
Фото: РИА Новости
Российский актер Александр Домогаров не стал подписывать договор с МХАТ имени Горького о продолжении работы, сообщили в пресс-службе театра.
«С Домогаровым завершился договор в 2019 году, а новый договор 2020 года неоднократно его просили подписать. Но, к сожалению, он отказывался, находя различные причины. Это и послужило причиной нашего расставания», — цитирует ТАСС сообщение театра.
В МХАТ добавили, что с актером не было никаких разногласий, а заявление артиста о прекращении сотрудничества с театром стало для них неожиданностью.
Театр также подписал все документы на оплату услуг артиста, уточнили в МХАТ. «Театр с нетерпением ждет, когда артист подпишет их со своей стороны, чтобы произвести оплату», — сказали в пресс-службе.
Ранее Домогаров опубликовал громкое заявление в поддержку актера Михаила Ефремова, устроившего смертельную аварию в Москве. После этого артист сообщил, что его «затравили народные массы».
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Шоу-бизнес , Александр Домогаров , Михаил Ефремов , ИТАР-ТАСС
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