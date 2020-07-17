Стало известно о подработках жены Ефремова после его ареста

Пятая жена актера Михаила Ефремова Софья Кругликова много работает и вынуждена брать подработки, чтобы обеспечить семью после того, как актера отправили под домашний арест. Об этом друзья семьи рассказали «Комсомольской правде».
«Соня уже доцент, преподает звукорежиссуру, звукозапись и другие смежные дисциплины в Институте современного искусства. В Гнесинке у нее тоже часы — она старший преподаватель. Но, конечно, много подрабатывает. Записывает звезд на студии, берет как саунд-продюсер и режиссер коммерческие проекты», — рассказали они.
По словам друзей семьи, сбережений у Кругликовой и Ефремова «особых нет».
«Теперь, видимо, подработок будет брать больше — детей кормить ведь надо», — пояснили знакомые изданию, подчеркнув, что с тремя детьми Кругликовой помогает няня.
«Рамблер» писал, что 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль, выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого — Сергей Захаров — получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Актер по решению суда находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.