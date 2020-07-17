Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жена Ефремова вынуждена подрабатывать после смертельного ДТП 

Алиса Селезнёва и ещё 4 8 минут назад
Стало известно о подработках жены Ефремова после его ареста
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Пятая жена актера Михаила Ефремова Софья Кругликова много работает и вынуждена брать подработки, чтобы обеспечить семью после того, как актера отправили под домашний арест. Об этом друзья семьи рассказали «Комсомольской правде».
«Соня уже доцент, преподает звукорежиссуру, звукозапись и другие смежные дисциплины в Институте современного искусства. В Гнесинке у нее тоже часы — она старший преподаватель. Но, конечно, много подрабатывает. Записывает звезд на студии, берет как саунд-продюсер и режиссер коммерческие проекты», — рассказали они.
По словам друзей семьи, сбережений у Кругликовой и Ефремова «особых нет».
«Теперь, видимо, подработок будет брать больше — детей кормить ведь надо», — пояснили знакомые изданию, подчеркнув, что с тремя детьми Кругликовой помогает няня.
«Рамблер» писал, что 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль, выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого — Сергей Захаров — получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Актер по решению суда находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Комментарии 6
Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Приехали русню пострелять»
«Приехали русню пострелять»
Харламов представил новую пассию
Харламов представил новую пассию
«Сегодня утром героически пали во время боев»
«Сегодня утром героически пали во время боев»
Ученые развенчали главный миф о коронавирусе
Ученые развенчали главный миф о коронавирусе
Видео
Опубликовано видео урагана в Муроме
00:51
Опубликовано видео урагана в Муроме
Происшествия
Драка девушек из-за яиц в Краснодаре попала на видео
00:35
Драка девушек из-за яиц в Краснодаре попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео работы системы наведения UH-60 Black Hawk
01:55
Опубликовано видео работы системы наведения UH-60 Black Hawk
Армия Оружие
Появилось видео преодоления водной преграды на БМП
00:52
Появилось видео преодоления водной преграды на БМП
Армия
Ограбление банка на 3,5 млн рублей попало на видео
00:54
Ограбление банка на 3,5 млн рублей попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео мощного торнадо в Подмосковье
01:53
Опубликовано видео мощного торнадо в Подмосковье
Происшествия
Появилось видео истерики девушки из-за креветок
01:10
Появилось видео истерики девушки из-за креветок
Происшествия
100 км/ч на самокате по Можайке попали на видео
02:47
100 км/ч на самокате по Можайке попали на видео
Происшествия
12 килограмм марихуаны в посылках из США попали на видео
00:56
12 килограмм марихуаны в посылках из США попали на видео
Происшествия
Тверк депутата под «Хочу попу, как у Ким» попал на видео
00:55
Тверк депутата под «Хочу попу, как у Ким» попал на видео
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение