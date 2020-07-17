Стало известно о подработках жены Ефремова после его ареста 

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Пятая жена актера Михаила Ефремова , 49-летняя Софья Кругликова, стала подрабатывать после того, как ее супруга отправили под домашний арест. Об этом рассказали друзья семьи «Комсомольской правде».

Они отметили, что ранее Ефремов предлагал жене не работать, а заниматься воспитанием их трех несовершеннолетних детей. Однако Кругликова осталась в профессии.

«Соня уже доцент, преподает звукорежиссуру, звукозапись и другие смежные дисциплины в Институте современного искусства. В Гнесинке у нее тоже часы — она старший преподаватель. Но, конечно, много подрабатывает. Записывает звезд на студии, берет как саунд-продюсер и режиссер коммерческие проекты. Теперь, видимо, подработок будет брать больше — детей кормить ведь надо. А сбережений особых нет», — приводит издание слова знакомых.

С детьми Кругликовой помогает няня и старшая дочка Вера, которой 16 лет.

Ранее в июле подруга Ефремова, ресторатор Татьяна Беркович рассказала, что семья артиста приготовилась к худшему. На вопрос о том, «потянет» ли жена Ефремова Софья троих несовершеннолетних детей, Беркович отметила, что семья актера осознает, что может остаться одна.

Семья Михаила Ефремова оказалась в центре внимания из-за аварии в центре Москвы, спровоцированной актером 8 июня. Машина артиста выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров , скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа. В момент аварии актер был нетрезв.

Впоследствии стало известно о попытках жены Ефремова оправдать его алкоголизм. Софья Кругликова заявляла, что причиной зависимости служит добрая и израненная душа актера.