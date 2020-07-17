Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно о подработках жены Ефремова после его ареста 

Lenta.ru и ещё 1 16 минут назад
Стало известно о подработках жены Ефремова после его ареста
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Пятая жена актера Михаила Ефремова, 49-летняя Софья Кругликова, стала подрабатывать после того, как ее супруга отправили под домашний арест. Об этом рассказали друзья семьи «Комсомольской правде».
Они отметили, что ранее Ефремов предлагал жене не работать, а заниматься воспитанием их трех несовершеннолетних детей. Однако Кругликова осталась в профессии.
«Соня уже доцент, преподает звукорежиссуру, звукозапись и другие смежные дисциплины в Институте современного искусства. В Гнесинке у нее тоже часы — она старший преподаватель. Но, конечно, много подрабатывает. Записывает звезд на студии, берет как саунд-продюсер и режиссер коммерческие проекты. Теперь, видимо, подработок будет брать больше — детей кормить ведь надо. А сбережений особых нет», — приводит издание слова знакомых.
С детьми Кругликовой помогает няня и старшая дочка Вера, которой 16 лет.
Ранее в июле подруга Ефремова, ресторатор Татьяна Беркович рассказала, что семья артиста приготовилась к худшему. На вопрос о том, «потянет» ли жена Ефремова Софья троих несовершеннолетних детей, Беркович отметила, что семья актера осознает, что может остаться одна.
Семья Михаила Ефремова оказалась в центре внимания из-за аварии в центре Москвы, спровоцированной актером 8 июня. Машина артиста выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа. В момент аварии актер был нетрезв.
Впоследствии стало известно о попытках жены Ефремова оправдать его алкоголизм. Софья Кругликова заявляла, что причиной зависимости служит добрая и израненная душа актера.
Последние новости
Раскрыт облюбованный женщинами из окружения Трампа бренд Раскрыт облюбованный женщинами из окружения Трампа бренд Стало известно о ранении российских военных в результате авиаудара Турции Стало известно о ранении российских военных в результате авиаудара Турции Азербайджан пригрозил ракетным ударом по армянской АЭС Азербайджан пригрозил ракетным ударом по армянской АЭС
Комментарии
Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Татьяна Беркович , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Похоже на начало арабской весны»
«Похоже на начало арабской весны»
Познер описал Россию одним словом
Познер описал Россию одним словом
США обратились к России за поддержкой
США обратились к России за поддержкой
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
Видео
12 килограмм марихуаны в посылках из США попали на видео
00:56
12 килограмм марихуаны в посылках из США попали на видео
Происшествия
Тверк депутата под «Хочу попу, как у Ким» попал на видео
00:55
Тверк депутата под «Хочу попу, как у Ким» попал на видео
Политика В мире
Опубликовано видео самой яркой за последние 7 лет кометы
00:35
Опубликовано видео самой яркой за последние 7 лет кометы
Наука и техника
Опубликовано видео задержания обнаженной окровавленной рэперши
01:57
Опубликовано видео задержания обнаженной окровавленной рэперши
Происшествия США
Турция дала России обещание по поводу С-400
03:42
Турция дала России обещание по поводу С-400
Армия
Закатившая скандал в метро беременная аниматор попала на видео
01:30
Закатившая скандал в метро беременная аниматор попала на видео
Происшествия
Полицейские изнасиловали россиянку и попали на видео
00:59
Полицейские изнасиловали россиянку и попали на видео
Происшествия
Появилось видео спасения тонущего подростка
04:32
Появилось видео спасения тонущего подростка
Происшествия
Инвалид покорил вершину горы и попал на видео
03:50
Инвалид покорил вершину горы и попал на видео
Общество
Опубликовано видео выписки испытателей вакцины
00:59
Опубликовано видео выписки испытателей вакцины
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение