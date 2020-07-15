Охлобыстин назвал подходящее наказание для Ефремова

"Я — русский человек, я все равно своей мерой сужу. Даже если бы он был людоед, все равно остался бы моим кумом и другом (Ефремов — крестный отец старшей дочери Охлобыстина. — Прим. ред.). Это часть нашего естественного восприятия. Как я могу встать, как европеец, и сказать: "Ах ты, <…> какой негражданский негражданин! По уголовному кодексу тебя в тюрьму посадят, а я тебя не люблю". Ну чушь же", — сказал Охлобыстин.

Он добавил, что, по его мнению, Ефремова нужно приговорить к условному сроку, а его доходы делить между семьей самого артиста и родственниками погибшего в ДТП Сергея Захарова

ДТП с участием Ефремова

Вечером 8 июня автомобиль Михаила Ефремова пересек двойную сплошную в центре Москвы, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. За его рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее мужчина от полученных травм скончался в больнице.

Как показала экспертиза, артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремова посадили под домашний арест, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

В начале июля завершилось предварительное расследование дела. Как заявил адвокат актера Эльман Пашаев, Ефремов не считает себя виновником аварии. Помимо этого, он пообещал "сенсацию на суде".