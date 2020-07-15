Охлобыстин назвал подходящее наказание для Ефремова

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Охлобыстин объяснил, почему вступился за Ефремова 

РИА Новости 46 минут назад
Актер Иван Охлобыстин в интервью YouTube-каналу Metametrica рассказал, почему вступился за Михаила Ефремова после смертельного ДТП.
"Я — русский человек, я все равно своей мерой сужу. Даже если бы он был людоед, все равно остался бы моим кумом и другом (Ефремов — крестный отец старшей дочери Охлобыстина. — Прим. ред.). Это часть нашего естественного восприятия. Как я могу встать, как европеец, и сказать: "Ах ты, <…> какой негражданский негражданин! По уголовному кодексу тебя в тюрьму посадят, а я тебя не люблю". Ну чушь же", — сказал Охлобыстин.
Он добавил, что, по его мнению, Ефремова нужно приговорить к условному сроку, а его доходы делить между семьей самого артиста и родственниками погибшего в ДТП Сергея Захарова.

ДТП с участием Ефремова

Вечером 8 июня автомобиль Михаила Ефремова пересек двойную сплошную в центре Москвы, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. За его рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее мужчина от полученных травм скончался в больнице.
Как показала экспертиза, артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремова посадили под домашний арест, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
В начале июля завершилось предварительное расследование дела. Как заявил адвокат актера Эльман Пашаев, Ефремов не считает себя виновником аварии. Помимо этого, он пообещал "сенсацию на суде".
Видео дня. За что мать Тимати невзлюбила Анастасию Решетову
Последние новости
Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией Люди утонули вместе с домами: как погибла Молога и другие города Люди утонули вместе с домами: как погибла Молога и другие города АТОР назвала готовые к приему российских туристов страны АТОР назвала готовые к приему российских туристов страны
Комментарии 26
Шоу-бизнес , Видео , Михаил Ефремов , Иван Охлобыстин , Сергей Захаров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
Бузова оправдалась за пьяный эфир
Бузова оправдалась за пьяный эфир
Молодая жена Алибасова показала паспорт со штампом
Молодая жена Алибасова показала паспорт со штампом
Видео
Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попала на видео
01:30
Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попала на видео
Опубликовано видео обстрела сел азербайджанской артиллерией
00:25
Опубликовано видео обстрела сел азербайджанской артиллерией
Кадыров заставил чиновников отжиматься и снял их на видео
01:00
Кадыров заставил чиновников отжиматься и снял их на видео
Громадная акула-людоед атаковала рыбацкую лодку и попала на видео
00:16
Громадная акула-людоед атаковала рыбацкую лодку и попала на видео
Перебранка Макрона с «желтыми жилетами» попала на видео
01:53
Перебранка Макрона с «желтыми жилетами» попала на видео
Столкнувшиеся поезда в Чехии попали на видео
00:38
Столкнувшиеся поезда в Чехии попали на видео
Происшествия В мире
Отказавшийся надеть маску в самолете дебошир попал на видео
01:10
Отказавшийся надеть маску в самолете дебошир попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео эвакуации раненных военных РФ в Сирии
00:36
Опубликовано видео эвакуации раненных военных РФ в Сирии
Армия Ближний Восток
Охлобыстин назвал подходящее наказание для Ефремова
01:21
Охлобыстин назвал подходящее наказание для Ефремова
Шоу-бизнес
Опубликовано видео удара молнии в Останкинскую башню
00:13
Опубликовано видео удара молнии в Останкинскую башню
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение