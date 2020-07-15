Эмбер Херд рассказала об описавшем ковер Джонни Деппе

Актриса Эмбер Хёрд рассказала о попытках её экс-мужа актёра Джонни Деппа написать мочой её имя внутри дома. О таких подробностях их совместной жизни стало известно на судебном процессе по делу о клевете.

Как пишет Mirror, эту историю Хёрд поведала бывшему управдому Деппа Бену Кингу . Сейчас Кинг предстал на суде как свидетель. По словам мужчины, актриса якобы сообщила ему, что её супруг помочился сперва снаружи дома, а потом и внутри.

Он пытался написать моё имя мочой на стенах и ковре, пока шёл по дому, — утверждала Хёрд.

При этом свидетель отметил, что, когда зашёл к ним в дом, то никаких следов мочи он не нашёл. Он также рассказал, что часто видел их ссоры и то, как Херд пыталась провоцировать Деппа и как она выпивала по две бутылки вина за вечер. Кинг сравнил их конфликты с «ссорой школьников».

Как писал NEWS.ru, слушания по иску актёра Джонни Деппа к его бывшей жене актрисе Эмбер Хёрд состоялись 7 июля в Лондоне. Депп хочет взыскать с экс-супруги компенсацию в размере $50 млн Он обвиняет женщину в нарциссизме, социопатии и лжи, а также считает, что публичные скандалы, которыми обернулся их брак, негативно сказались на его карьере.