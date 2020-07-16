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Хромченко показала себя без очков и с длинными волосами 

WomanHit.ru и ещё 2 5 часов назад
Зачем Эвелина Хромченко сменила имидж
Фото: Личная страница Хромченко в соцсети
Звезда шоу «Модный приговор» Эвелина Хромченко порадовала поклонников новым имиджем. Многие привыкли видеть ее в массивных очках с темной оправой и короткой стрижкой. Но на опубликованном в недавних сторис на личной странице «Инстаграма» снимке журналистка предстала в совершенно другом образе.
Знаменитость регулярно общается с фолловерами посредством рубрики «вопрос-ответ». Во время очередной подобной «беседы» ее попросили показать себя без очков.
«Да, пожалуйста. Вот для Allure снимали. На волосах — экстеншены» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписала Эвелина фото, на котором запечатлена с длинными нарощенными волосами и ярким макияжем.
Благодаря этому сочетанию 49-летняя теледива словно бы сбросила десяток лет. К слову, для Хромченко очки — не просто стильный аксессуар и дополнение к образам. У знаменитости плохое зрение еще со школы, и она предпочла классический метод его корректировки. Напомним, что в январе 1998 года блондинка стала редактором и креативным директором русской версии журнала L’Officiel и посвятила этому делу 13 лет. А в 2007 году стала экспертом программы Первого канала «Модный приговор», где работает до сих пор.
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Шоу-бизнес , Эвелина Хромченко
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