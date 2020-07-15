Уже который день в Сетях обсуждают переодевание Натальи Фриске в платье ее сестры Жанны . И споры по этому поводу не утихают до сих пор. Многие поклонники певицы уверены, что таким образом Наталья копирует стиль Жанны Фриске.

— Иосиф Игоревич, недавно мы видели выступление Натальи с песней Жанны Фриске «Где-то летом». Как вы считаете, певица Наталья Фриске могла бы стать успешным коммерческим проектом, или Жанну все-таки никто не заменит? У продюсера Иосифа Пригожина тоже есть свое мнение на этот счет. Однако он опасается высказывать его лишний раз. О причинах таких опасений Иосиф Пригожин рассказал в небольшом интервью Teleprogramma.pro

— Вы знаете, я уже однажды об этом сказал. Но одному человеку это категорически не понравилось, и он до сих пор мне присылает сообщения угрожающего характера.

Поэтому, что бы я ни сказал — это будет воспринято оскорбительным образом. Заменить индивидуальную личность всегда сложно, будь то Жанна Фриске, Валерия, Филипп Киркоров или кто-либо еще.

У каждого исполнителя свой яркий, неповторимый образ. Наверное, Наташа могла бы быть успешной артисткой, если бы сформировала собственный репертуар. И я даже в этом уверен, и совершенно не исключаю того факта, что она талантливый человек.

Но однажды я столкнулся с Владимиром Фриске — ее отцом. И теперь уверен, что любой комментарий будет натыкаться на отсутствие адекватности с его стороны.

Я — человек, обладающий определенным статусом и положением в обществе, никогда не перехожу границы и нормально себя веду по отношению к людям. Но этот человек нарушает всякие принципы порядочности и человечности, и иногда даже ночью может присылать мне СМС-ки.

— Мы неоднократно звонили Владимиру Фриске и никогда с его стороны агрессивного поведения не замечали. Его жалко, как отца, потерявшего любимую дочь…

— Чисто по-человечески я его готов понять, и мне его тоже жалко. Я понимаю, что самая страшная трагедия для человека — это потерять ребенка. Не так дети переживают смерть родителей, как наоборот.

Конечно, это трагедия. Ничего другого не могу сказать по этом поводу. Но Владимир Фриске ведет себя очень вызывающе.

Я никогда не переходил границы и всегда соблюдал дистанцию. Ничего плохого я ему не сделал, и ничего плохого о нем не сказал. В общем, теперь я просто стараюсь не реагировать на его выпады.

— А почему Владимир Фриске стал так себя вести?

— Я просто однажды сказал, что Жанну Фриске заменить нельзя, и это вызвало у него такую бурную реакцию.

Владимир Фриске воспринял это как оскорбление второй дочери, хотя я ее никак не оскорблял. И сейчас я регулярно получаю от него смски оскорбительного характера. А с тех пор прошло уже больше полугода.