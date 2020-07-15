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«Это было очень страшно»: Боня рассказала о происшествии, случившемся с ней на дороге 

Teleprogramma.pro и ещё 1 2 часа назад
Боня: было очень страшно
Фото: Instagram
Экс-звезда «Дома-2» чуть не застряла в машине.
Телеведущая, инстадива Виктория Боня в настоящее время проживает в Монако со своей дочкой Анджелиной и бывшим мужем Алексом Смерфитом по соседству. Экс-звезда «Дома-2» активно путешествует по Европе и на днях с ней приключилась неприятность на дороге, о которой девушка рассказала своим подписчикам в Instagram.
По дороге в Монако Боня заехала в один из городов. Дорога незнакомая, девушка не побоялась по ней поехать, но вдруг полоса начала сильно сужаться. По бокам трассы каменные стены, и в итоге машина с открытыми боковыми зеркалами не смогла поместиться в оставшийся проем, и Боня застряла.
«Это было очень страшно, и я не помню, чтобы я так последний раз когда-то боялась чего-то. У меня билось сердце, вылетало просто» — поделилась инстадива.
Девушка остановилась, выглянула осмотреться в люк на крыше авто, решила сложить боковые зеркала. Миллиметр за миллиметром она постепенно начала двигать и смогла преодолеть узкое место. В итоге сначала Боня испытала шок и страх, а потом смеялась без остановки.
«Кстати, первый раз в жизни я поцарапала машину! Обычно во всех моих авариях всегда были виноваты третьи лица», — резюмировала рассказ Виктория.
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Шоу-бизнес , Виктория Боня , Монако
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