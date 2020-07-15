Дочь увела молодого любовника у Зарубиной

Дочь певицы Ольги Зарубиной увела у нее молодого любовника. Об этом Зарубина сама рассказала в эфире Первого канала.

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Зарубина, как сообщал «Рамблер», — бывшая участница таких музыкальных коллективов, как «Почтовый дилижанс», «Лейся, песня», «Музыка» и «Метроном». В начале 1990-х годов она переехала в США, а во второй половине 2000-х вернулась в Россию.

17 марта 2020 года она приняла участие в шоу «На самом деле». В ходе него Зарубина обвинила Киру в том, что та увела у нее возлюбленного, который на 26 лет младше певицы. Она рассказала, что выгнала ту из дома за это.