Дочь увела молодого любовника у Зарубиной

Дочь певицы Ольги Зарубиной увела у нее молодого любовника. Об этом Зарубина сама рассказала
в эфире Первого канала.
Зарубина, как сообщал «Рамблер», — бывшая участница таких музыкальных коллективов, как «Почтовый дилижанс», «Лейся, песня», «Музыка» и «Метроном». В начале 1990-х годов она переехала в США, а во второй половине 2000-х вернулась в Россию.
17 марта 2020 года она приняла участие в шоу «На самом деле». В ходе него Зарубина обвинила Киру в том, что та увела у нее возлюбленного, который на 26 лет младше певицы. Она рассказала, что выгнала ту из дома за это.
Также Зарубина обвинила дочь в том, что та тайно общается с отцом. В ходе шоу стало известно, что Кира и впрямь просила помощи у Малинина, но тот ее не оказал. Кроме того, в эфире Первого канала любовник певицы провалил тест на полиграфе, и та решила его бросить.