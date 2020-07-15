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Дочь увела молодого любовника у Зарубиной

Артём Кульша
1 час назад
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Дочь певицы Ольги Зарубиной увела у нее молодого любовника. Об этом Зарубина сама рассказала в эфире Первого канала.
Дочь увела молодого любовника у Зарубиной
Фото: InstagramInstagram
Зарубина, как сообщал «Рамблер», — бывшая участница таких музыкальных коллективов, как «Почтовый дилижанс», «Лейся, песня», «Музыка» и «Метроном». В начале 1990-х годов она переехала в США, а во второй половине 2000-х вернулась в Россию.
Певица была замужем трижды — за певцом Александром Малининым, которому в 1985 году родила дочь Киру, за администратором Владимиром Евдокимовым и музыкантом и концертным директором Андреем Саловым.
17 марта 2020 года она приняла участие в шоу «На самом деле». В ходе него Зарубина обвинила Киру в том, что та увела у нее возлюбленного, который на 26 лет младше певицы. Она рассказала, что выгнала ту из дома за это.
Также Зарубина обвинила дочь в том, что та тайно общается с отцом. В ходе шоу стало известно, что Кира и впрямь просила помощи у Малинина, но тот ее не оказал. Кроме того, в эфире Первого канала любовник певицы провалил тест на полиграфе, и та решила его бросить.
Комментарии6
Шоу-бизнес,Андрей Салов,Владимир Евдокимов,Александр Малинин,Первый канал
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