Ксения Собчак сняла реалистичное видео со своим задержанием сотрудниками полиции ради рекламы продуктового магазина. По сценарию ролика Ксению задерживают, сажают в полицейский автобус, доставляют в участок и отправляют в одиночную камеру. В камере ведущая хочет есть и вызывает себе доставку продуктов. К ее камере приходит курьер и Ксения расплачивается картой с мобильного телефона. Такую вызывающую рекламу журналистка вставила в свое собственное интервью с бывшей женой рэпера Гуфа Айзой Анохиной. Профессиональный маркетолог, проанализировав ролик, отметил, что это очень качественный перформанс. Однако с этической точки зрения к Собчак осталась масса вопросов.
Появилось видео севшей в тюрьму для рекламы Собчак
Шоу-бизнес , Видео , Гуф , Ксения Собчак , Айза Анохина
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