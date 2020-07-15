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Ивлеева показала квартиру своей мамы и разгневала пользователей 

Lenta.ru 18 минут назад
Ивлеева показала квартиру мамы и взбесила Сеть
Фото: Instagram
Российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева показала квартиру, где живут ее мама с братом. Однако интернет-пользователи были возмущены роликом, поскольку семья Ивлеевой живет очень скромно по сравнению с ней самой. Блог «Бандитский Петербург» опубликован на YouTube-канале блогерши.
Квартира родных Ивлеевой находится в деревне Разметелево Ленинградской области. По словам блогерши, «там нифига нет места» — жилье небольшое и с узкими коридорами. Когда пользователи увидели, что мама ведущей моется в ванной с плохо работающим водонагревателем, а в помещении не мешало бы сделать ремонт, то усомнились, действительно ли блогерша намерена помочь с жилищным вопросом.
«Ивлеева — вся в шелках. Мама Ивлеевой: живет со взрослым сыном и купается в ванной с бачком для нагрева воды», «Люди, которые пишут, что Настя копит маме на дом, вы серьезно? Человек с доходом в 1,2 миллиона долларов за последний год копит маме на дом», — возмутились комментаторы.
«Раньше для меня Настя была перфомансом, олицетворением харизмы и незаурядности… А сейчас я вижу косноязычную курицу-выскочку, пафос и просто дуру», — поделилась одна из подписчиц.
Ранее Ивлеева сказала, что хвастается роскошной жизнью в Instagram, чтобы «повыпендриваться перед подругами», которые следят за ней в социальных сетях.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Анастасия Ивлеева
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