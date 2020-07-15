Меган Маркл заподозрили в критике королевы

Жена принца Гарри Меган Маркл выступила на онлайн-саммите Girl Up, посвященном борьбе с неравенством. Речь герцогини Сассекской на мероприятии под эгидой ООН стала одним из самых важных ее появлений после отказа от королевских привилегий. Об этом сообщает The Sun.

В ходе 10-минутного видеообращения Маркл призвала оказывать давление на тех, кто обладает влиянием и силой в обществе. По ее мнению, могущественные люди не будут слушать до тех пор, пока не поймут, что у них нет другого выхода.

«Продолжайте бросать вызов, продолжайте настаивать, заставляйте их чувствовать себя немного неловко. Не бойтесь делать то, что правильно, даже если это непопулярно», — приводит ее слова издание.

Герцогиня Сассекская добавила, что правильность и справедливость поступков показывает интуиция.

«Самая трудная часть, в том числе и для меня, — это следовать своим убеждениям с помощью действий», — заключила она.

Ее выступление было воспринято как завуалированный удар по королеве Великобритании Елизавете II . Кроме того, некоторые высказывания жены принца Гарри сочли оправданием решения отказаться от королевских привилегий. По данным источников во дворце, королевская семья не была осведомлена о выступлении Маркл.