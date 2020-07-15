Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В выступлении Меган Маркл разглядели критику королевы 

Lenta.ru 13 минут назад
Меган Маркл заподозрили в критике королевы
Фото: Reuters
Жена принца Гарри Меган Маркл выступила на онлайн-саммите Girl Up, посвященном борьбе с неравенством. Речь герцогини Сассекской на мероприятии под эгидой ООН стала одним из самых важных ее появлений после отказа от королевских привилегий. Об этом сообщает The Sun.
В ходе 10-минутного видеообращения Маркл призвала оказывать давление на тех, кто обладает влиянием и силой в обществе. По ее мнению, могущественные люди не будут слушать до тех пор, пока не поймут, что у них нет другого выхода.
«Продолжайте бросать вызов, продолжайте настаивать, заставляйте их чувствовать себя немного неловко. Не бойтесь делать то, что правильно, даже если это непопулярно», — приводит ее слова издание.
Герцогиня Сассекская добавила, что правильность и справедливость поступков показывает интуиция.
«Самая трудная часть, в том числе и для меня, — это следовать своим убеждениям с помощью действий», — заключила она.
Ее выступление было воспринято как завуалированный удар по королеве Великобритании Елизавете II. Кроме того, некоторые высказывания жены принца Гарри сочли оправданием решения отказаться от королевских привилегий. По данным источников во дворце, королевская семья не была осведомлена о выступлении Маркл.
С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. В ближайшие месяцы они смогут рассчитывать на помощь отца Гарри, принца Чарльза, который будет оплачивать расходы сына и невестки из личных средств.
Видео дня. Тверк блогерши на фоне мечети всполошил мусульман
Последние новости
Атаку террористов на российско-турецкий патруль в Сирии показали глазами военных Атаку террористов на российско-турецкий патруль в Сирии показали глазами военных Россия и Белоруссия восстановят транспортное сообщение Россия и Белоруссия восстановят транспортное сообщение Байден задумал потратить на экологию семь годовых бюджетов России Байден задумал потратить на экологию семь годовых бюджетов России
Комментарии
Шоу-бизнес , Елизавета II , Чарльз Виндзор , ООН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузова оправдалась за пьяный эфир
Бузова оправдалась за пьяный эфир
Стивен Сигал: я не просил повысить мне налоги
Стивен Сигал: я не просил повысить мне налоги
Аксенов анонсировал первые поставки воды в Крым
Аксенов анонсировал первые поставки воды в Крым
Пока отец копал могилу: ребенок плакал на своих похоронах
Пока отец копал могилу: ребенок плакал на своих похоронах
Видео
Полеты самолета Ан-22 «Антей» попали на видео
00:56
Полеты самолета Ан-22 «Антей» попали на видео
Массовая драка на московской стройке попала на видео
00:43
Массовая драка на московской стройке попала на видео
Акула проплыла под каяком рыбака и попала на видео
00:49
Акула проплыла под каяком рыбака и попала на видео
Роскошный особняк задержанного ФСБ российского депутата попал на видео
00:51
Роскошный особняк задержанного ФСБ российского депутата попал на видео
Москвичи похитили мужчину и попали на видео
01:40
Москвичи похитили мужчину и попали на видео
Сравнение защитной маски с бюстгальтером попало на видео
00:35
Сравнение защитной маски с бюстгальтером попало на видео
Общество В мире
Крупный пожар вспыхнул в Подмосковье
00:12
Крупный пожар вспыхнул в Подмосковье
Происшествия
Подмосковье затопило
01:42
Подмосковье затопило
Новости Москвы
Опубликовано видео подрыва российского патруля в Сирии
00:18
Опубликовано видео подрыва российского патруля в Сирии
Армия Конфликты
Атака террористов на российских военных попала на видео
00:15
Атака террористов на российских военных попала на видео
Армия Африка
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение