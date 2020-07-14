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«Немножко расслабилась»: Бузова оправдалась за пьяный эфир 

Алиса Селезнёва 42 минуты назад
Бузова оправдалась за пьяный эфир
Фото: РИА Новости
Телеведущая и певица Ольга Бузова пришла на съемки программы «ДОМ-2» пьяной, что вызвало резкое осуждение в соцсетях. Об этом сообщает «СтарХит».
Поступок Бузовой вызвал бурное обсуждение, пользователи соцсети осудили поведение ведущей.
««Богиня» реально была нетрезва. И непонятно, алкогольное или другое опьянение. Зачем это пускать в эфир? Коль нажралась — сиди дома. Вот это дно. Настоящее. За такие вещи вообще-то увольняют», — привело комментарии в соцсетях издание.
В свою очередь Ольга Бузова в Instagram отметила, что на съемках «находилась в прекрасном настроении».
«Встретилась с подругами и немного расслабилась. Раз в 16 лет я позволила себе выйти на лобное место с ярким блеском в глазах. Надеюсь, вы мне это простите!» — пояснила она в «сторис».
«Рамблер» писал, что ранее Ольга Бузова оказалась в центре скандала после того, как опубликовала видео, на котором облизывала тарелку и в шутку называла себя «блокадницей». Позднее звезда заявила, что ее неправильно поняли, и что она с почтением относится к ветеранам и жителям блокадного Ленинграда.
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Шоу-бизнес , Ольга Бузова
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