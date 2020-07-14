Бузова оправдалась за пьяный эфир

Телеведущая и певица Ольга Бузова пришла на съемки программы «ДОМ-2» пьяной, что вызвало резкое осуждение в соцсетях. Об этом сообщает «СтарХит»

Поступок Бузовой вызвал бурное обсуждение, пользователи соцсети осудили поведение ведущей.

««Богиня» реально была нетрезва. И непонятно, алкогольное или другое опьянение. Зачем это пускать в эфир? Коль нажралась — сиди дома. Вот это дно. Настоящее. За такие вещи вообще-то увольняют», — привело комментарии в соцсетях издание.

В свою очередь Ольга Бузова в Instagram отметила, что на съемках «находилась в прекрасном настроении».

«Встретилась с подругами и немного расслабилась. Раз в 16 лет я позволила себе выйти на лобное место с ярким блеском в глазах. Надеюсь, вы мне это простите!» — пояснила она в «сторис».

«Рамблер» писал, что ранее Ольга Бузова оказалась в центре скандала после того, как опубликовала видео, на котором облизывала тарелку и в шутку называла себя «блокадницей». Позднее звезда заявила, что ее неправильно поняли, и что она с почтением относится к ветеранам и жителям блокадного Ленинграда.