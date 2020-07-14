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Анастасия Волочкова присвоила себе статус «балерины всея Руси» 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Волочкова присвоила себе статус «балерины всея Руси»
Фото: volochkova_art/instagram.com
Российская балерина, танцовщица Анастасия Волочкова сделала заявление о том, что она стала «балериной всея Руси». По её словам, в настоящее время от неё веет добротой, теплотой, искренностью, сексуальностью, радостью, а также счастьем и позитивом.
Причиной столь явных изменений стала влюблённость артистки. Несмотря на это, демонстрировать публике своего возлюбленного Анастасия Волочкова явно не спешит. А ведь именно он покупает балерине «корзины роз с перьями, охапки цветов и бриллианты».
Свою профессию я выстрадала, придя в балетное училище, не имея абсолютно никаких данных, но став балериной всея Руси. И сегодня мой самый главный козырь — это моё любимое дело, — завила Волочкова в беседе с «Собеседником».
По словам Волочковой, ей приходится довольно часто плакать, ведь она «своё королевство создала путём большого физического труда и противостояний». Тем не менее, любая королева «предаваема» и чувствует боль. Главной же целью остаётся сохранение чести и достоинства, заключила Волочкова.
Сегодня балерина всё чаще задумывается о предстоящей свадьбе. Изначально провести торжество планировалось осенью, однако из-за пандемии коронавируса мероприятие пришлось отложить.
Ранее NEWS.ru писал, что балерина Анастасия Волочкова, которая долго находилась в напряжённых отношениях со своей матерью Тамарой, пригласила родительницу в гости и провела с ней выходные.
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