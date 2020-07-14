Дочь Заворотнюк сделала важное заявление

До этого Анна жила «деревенской жизнью», поскольку все лето провела в загородном доме, где проходит реабилитацию ее мать. Ранее девушка уже публиковала фотографии, где сидит на газоне в окружении цветов.

«С одной стороны, я очень этого жду, потому что после долгой жизни в Нью-Йорке мне не хватает ощущения мегаполиса и кипящей жизни вокруг меня. Я хочу поскорее оказаться в гуще московской жизни и выходя на улицу встречать людей и быть в шаговой доступности от всех благ нашей цивилизации», — поделилась Анна.