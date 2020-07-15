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«Балерина всея Руси» рассказала, как «погибала на войне» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 31 минуту назад
Волочкова рассказала, как «погибала на войне»
Фото: РИА Новости
Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, как «погибала на войне» и стала «балериной всея Руси».
По словам Волочковой, ей удалось выяснить, кем она была в прошлой жизни.
«Однажды я совершенно случайно встретилась с человеком, который смотрит, кем ты был в прошлой жизни. По его словам, я погибала на войне, защищая мужчину. Но это было в прошлой жизни. Теперь мужчины защищают меня», — рассказала балерина в интервью изданию «Собеседник».
По словам Волочковой, ее радует любимое дело, которым она занимается много лет.
«Свою профессию я выстрадала, придя в балетное училище, не имея абсолютно никаких данных, но став балериной всея Руси. И сегодня мой самый главный козырь — это мое любимое дело», — рассказала Волочкова.
Артистка также сообщила, что в настоящее время она влюблена, но не стала называть имя своего бойфренда.
Напомним, 8 июля Волочкова подала иск на 1 млн рублей в Савеловский суд Москвы к «Экспресс-газете» и телеведущей Дане Борисовой о защите чести и достоинства.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова , Дана Борисова , ИД "Собеседник" , Экспресс-газета
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