Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Принц Гарри и Меган Маркл задумались о втором ребенке 

Lenta.ru и ещё 6 6 минут назад
Принц Гарри и Меган Маркл задумались о втором ребенке
Фото: Chris Jackson / Getty Images
На это указывают комментарии людей, близких к британской королевской семье, пишет Daily Express.
«Они определенно хотят еще одного ребенка, — приводит издание слова королевского инсайдера. — Меган говорила о том, что у нее будет двое детей». Источник журнала People утверждает, что супруги упоминали о желании завести троих детей еще после рождения первенца в мае 2019 года.
«Думаю, у Меган скоро снова будет ребенок», — признался в октябре 2019 года бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Буррел (Paul Burrell). Судя по всему, герцогиня Сассекская не передумала завести второго ребенка и после переезда в США. По словам одной из ее знакомых, в апреле Меган в шутку заметила, что, помимо собак, ее годовалому сыну нужен еще один маленький дружок.
6 мая 2019 года у принца Гарри и его супруги Меган Маркл родился первенец. Ребенка назвали Арчи Харрисоном Маунтбаттен-Виндзором. Он занял седьмое место в очереди на британский престол после деда — принца Чарльза, дяди — принца Уильяма, его детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, и отца — принца Гарри.
С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. В ближайшие 12 месяцев они смогут рассчитывать на помощь принца Чарльза, который будет оплачивать расходы сына и невестки из личных средств.
Видео дня. Как быстро убрать выпирающий живот по методу японцев
Последние новости
На взломанных Маске, Гейтсе и Безосе заработали миллионы рублей На взломанных Маске, Гейтсе и Безосе заработали миллионы рублей Раскрыта одна из главных проблем Трампа на фоне пандемии коронавируса Раскрыта одна из главных проблем Трампа на фоне пандемии коронавируса США анонсировали санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока» США анонсировали санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока»
Комментарии
Шоу-бизнес , В мире , принц Гарри , Чарльз Виндзор , принц Уильям
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия готовит для США «неприятный сюрприз» в Крыму
Россия готовит для США «неприятный сюрприз» в Крыму
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Стивен Сигал: я не просил повысить мне налоги
Стивен Сигал: я не просил повысить мне налоги
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Видео
Торговавшие детьми врачи в Москве попали на видео
02:21
Торговавшие детьми врачи в Москве попали на видео
Происшествия
Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попала на видео
01:30
Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попала на видео
Опубликовано видео обстрела сел азербайджанской артиллерией
00:25
Опубликовано видео обстрела сел азербайджанской артиллерией
Кадыров заставил чиновников отжиматься и снял их на видео
01:00
Кадыров заставил чиновников отжиматься и снял их на видео
Громадная акула-людоед атаковала рыбацкую лодку и попала на видео
00:16
Громадная акула-людоед атаковала рыбацкую лодку и попала на видео
А потом он спросил: «Мужики, поцелуемся?»
00:59
А потом он спросил: «Мужики, поцелуемся?»
Общество
Перебранка Макрона с «желтыми жилетами» попала на видео
01:53
Перебранка Макрона с «желтыми жилетами» попала на видео
Столкнувшиеся поезда в Чехии попали на видео
00:38
Столкнувшиеся поезда в Чехии попали на видео
Происшествия В мире
Охранник магазина отправил покупателя в нокаут
01:26
Охранник магазина отправил покупателя в нокаут
Происшествия
Спецоперация Минобороны вернула воду в Крым
00:58
Спецоперация Минобороны вернула воду в Крым
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение