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Актер из «Улицы разбитых фонарей» заявил о похищении ребенка 

Lenta.ru и ещё 13 22 минуты назад
У звезды «Улицы разбитых фонарей» похитили ребенка
Фото: Кадр: сериал «Улицы разбитых фонарей-12»
Актер Георгий Поздняков, снявшийся в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Ментовские войны», заявил в полицию Санкт-Петербурга о похищении ребенка. Об этом сообщает «Пятый канал» во вторник, 14 июля.
48-летний артист рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что на несколько дней привез своих детей к бабушке, матери его бывшей жены. Когда женщина гуляла с детьми некий мужчина, без ее ведома посадил младшего ребенка в машину и увез.
Отмечается, что похитителем, предположительно, оказался возлюбленный бывшей супруги Позднякова. Он вез ребенка в сторону Москвы. Отмечается, что мужчину задержали.
Актер пояснил, что они с бывшей женой решают, с кем останутся жить их общие дети.
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Шоу-бизнес , Георгий Поздняков , МВД
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