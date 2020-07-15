У звезды «Улицы разбитых фонарей» похитили ребенка

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Актер Георгий Поздняков , снявшийся в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Ментовские войны», заявил в полицию Санкт-Петербурга о похищении ребенка. Об этом сообщает «Пятый канал» во вторник, 14 июля.

48-летний артист рассказал сотрудникам правоохранительных органов , что на несколько дней привез своих детей к бабушке, матери его бывшей жены. Когда женщина гуляла с детьми некий мужчина, без ее ведома посадил младшего ребенка в машину и увез.

Отмечается, что похитителем, предположительно, оказался возлюбленный бывшей супруги Позднякова. Он вез ребенка в сторону Москвы. Отмечается, что мужчину задержали.

Актер пояснил, что они с бывшей женой решают, с кем останутся жить их общие дети.