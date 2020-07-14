От уборщицы до жены Петросяна: Брухунова о карьере

Татьяна Брухунова в 30 лет стала официальной, пятой по счету, женой 74-летнего Евгения Петросяна . До этого она несколько лет была его помощницей в театре. О романе сатирика с молоденькой подчиненной заговорили почти два года назад.

Скрывать отношения пара перестала прошлой весной — их то и дело замечали вместе в зрительных залах столичных театров, а впоследствии — и на отдыхе. Союз пара закрепила официально лишь в декабре 2019 года. С того момента влюбленные проживают вместе, хоть и скрывают это всячески. А недавно Татьяна и вовсе показала общий семейный альбом.

О том, каким путем Брухунова доросла до «повышения» в Театре эстрадных миниатюр Евгения Петросяна, то есть до замужества с артистом, Татьяна рассказала на личной страничке в Instagram. Девушке задали вопрос, с какой позиции она начинала карьеру в театре.

«На все руки от скуки. Мне было 17 лет, — начала рассказывать Брухунова. — Я делала все, на что у остальных членов коллектива не хватало времени. Была и курьером, и полы мыла в офисе, помогала администраторам во время концертов. Сегодня я очень рада всему, что прошла».

Брухунова назвала свой карьерный путь крутой школой жизни. Однако про помощь бывшей жене юмориста Елене Степаненко в ведении ее сайта она не сочла нужным упоминать.

Мы уже писали, как Брухунова попала в театр Петросяна. Сначала провинциальная девушка из Тулы стала работать на Степаненко. Татьяна пришлась по душе актрисе, и та вскоре порекомендовала ее мужу в качестве личной ассистентки. Итогом всего этого оказался длительный и громкий развод Петросяна и Степаненко, и пятая свадьба мэтра юмора с юной помощницей.