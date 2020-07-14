Отец Фриске вмешался в скандал с младшей дочерью

Отец Жанны Фриске Владимир вступился за младшую дочь Наталью, которую раскритиковали за копирование сестры. Наталья была приглашена на свадебную вечеринку в Подмосковье , на которую надела платье сестры, да ещё и спела её песню «Где-то летом».

Наталье досталось не только за желание «нажиться» на имени знаменитой сестры, но и неумение петь. Однако сама женщина заявила, что не собиралась обогащаться за счёт умершей сестры. Она якобы просто спела на празднике у друзей, поскольку услышала песню сестры.

Слова Натальи подтвердил отец, который сказал, что она вовсе не копировала Жанну и даже не планировала выступать: просто не удержалась, услышав знакомую песню.

«Когда Наталья танцевала на танцполе, включили песню Жанны, и она взяла в руки микрофон. Делать вокальную карьеру она не собирается и не хочет быть похожей на сестру», — приводит слова отца «Собеседник».

В том, что Наталья носит вещи сестры, Владимир не видит ничего предосудительного.

«Кому ж ещё их носить», — уверен в правоте дочери отец.

Ранее NEWS.ru сообщал, что никто не думал устраивать пиар-кампанию за счёт памяти певицы Жанны Фриске, заявила её сестра Наталья после выступления, вызвавшего шквал критики со стороны фанатов артистки. Она сделала причёску, которую часто делала её покойная сестра, и исполнила её песню «Где-то летом». Когда-то именно эта композиция дала старт сольной карьере Жанны Фриске.