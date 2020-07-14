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Отец Жанны Фриске вступился за скопировавшую сестру дочь Наталью 

News.ru 26 минут назад
Отец Фриске вмешался в скандал с младшей дочерью
Фото: ТАСС
Отец Жанны Фриске Владимир вступился за младшую дочь Наталью, которую раскритиковали за копирование сестры. Наталья была приглашена на свадебную вечеринку в Подмосковье, на которую надела платье сестры, да ещё и спела её песню «Где-то летом».
Наталье досталось не только за желание «нажиться» на имени знаменитой сестры, но и неумение петь. Однако сама женщина заявила, что не собиралась обогащаться за счёт умершей сестры. Она якобы просто спела на празднике у друзей, поскольку услышала песню сестры.
Слова Натальи подтвердил отец, который сказал, что она вовсе не копировала Жанну и даже не планировала выступать: просто не удержалась, услышав знакомую песню.
«Когда Наталья танцевала на танцполе, включили песню Жанны, и она взяла в руки микрофон. Делать вокальную карьеру она не собирается и не хочет быть похожей на сестру», — приводит слова отца «Собеседник».
В том, что Наталья носит вещи сестры, Владимир не видит ничего предосудительного.
«Кому ж ещё их носить», — уверен в правоте дочери отец.
Ранее NEWS.ru сообщал, что никто не думал устраивать пиар-кампанию за счёт памяти певицы Жанны Фриске, заявила её сестра Наталья после выступления, вызвавшего шквал критики со стороны фанатов артистки. Она сделала причёску, которую часто делала её покойная сестра, и исполнила её песню «Где-то летом». Когда-то именно эта композиция дала старт сольной карьере Жанны Фриске.
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Шоу-бизнес , Жанна Фриске , ИД "Собеседник" , Московская область
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