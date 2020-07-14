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Павел Воля разочаровал коллег несмешными выступлениями 

News.ru и ещё 1 47 минут назад
Павел Воля разочаровал коллег
Фото: РИА Новости
Павел Воля выдохся и давно растерял свой комедийный талант. В этом уверен автор YouTube-шоу «Класс народа» и сценарист проектов ТНТ Денис Чужой.
«Гробят» выступления звезды и большие залы, считает Чужой: Воле лучше бы выступать не перед тысячей зрителей, а перед сотней, чтобы его можно было хотя бы разглядеть. Своими впечатлениями от концерта Воли в «Крокус Сити Холле» сценарист поделился на YouTube-шоу «Говорящие головы». Он рассказал, насколько был разочарован концертом комика, на который им с женой дали два билета на работе.
«Мы пришли, нас посадили на балконе. Павел выглядел, как зёрнышко риса, и это ещё было не смешно! Мы посидели минут 25. Оля уже к тому моменту играла на телефоне. И мы поехали обратно домой», — рассказал Чужой.
Ведущий шоу поддержал собеседника, сказав, что он тоже бы не стал платить за выступление Воли €40. На что сценарист ответил, что не нужно переплачивать за то, чтобы просто посмотреть на комика. Он добавил, что не в восторге от работы Александра Незлобина, который как-то использовал его материал в своём выступлении.
Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр и шоумен Павел Воля вошёл в список личностей, иллюстрирующих материалы к заседанию по президентскому законопроекту о воспитании российских школьников.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Александр Незлобин , Павел Воля
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