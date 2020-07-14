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Киркоров удивил фанатов съёмками в «Ералаше» 

News.ru 1 час назад
Киркоров удивил фанатов съемками в «Ералаше»
Фото: РИА Новости
Филипп Киркоров снялся в новом выпуске «Ералаша», чем приятно удивил поклонников. О съёмках в детском киножурнале короля поп-музыки сообщил худрук Борис Грачевский.
Грачевский опубликовал в соцсетях кадры, где он стоит вместе с Киркоровым.
«На съёмках сюжета «Ералаша»! В главной роли великий Филипп Киркоров», — подписал снимок мэтр.
Сам певец тоже обрадовался новому амплуа.
«Вот мои герои. Вот Борис Грачевский. Вот главный режиссёр. Ну, красотка, как тебя зовут?» — спрашивает одну из девочек, задействованных в съёмках, Киркоров.
Поклонники очень обрадовались такому повороту в карьере артиста. «Очень ждём серию с Филиппом», «Филипп в „Ералаше“! Что может быть лучше?» — написала пользователи.
Ранее NEWS.ru сообщал, что сын знаменитого фигуриста, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской в скором времени может дебютировать в юмористическом киножурнале «Ералаш». Его мать считает, что актёрский опыт ему пригодится и в карьере фигуриста.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Яна Рудковская , Борис Грачевский , Евгений Плющенко
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