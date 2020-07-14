Киркоров удивил фанатов съемками в «Ералаше»

Все новости на карте

Филипп Киркоров снялся в новом выпуске «Ералаша», чем приятно удивил поклонников. О съёмках в детском киножурнале короля поп-музыки сообщил худрук Борис Грачевский

Грачевский опубликовал в соцсетях кадры, где он стоит вместе с Киркоровым.

«На съёмках сюжета «Ералаша»! В главной роли великий Филипп Киркоров», — подписал снимок мэтр.

Сам певец тоже обрадовался новому амплуа.

«Вот мои герои. Вот Борис Грачевский. Вот главный режиссёр. Ну, красотка, как тебя зовут?» — спрашивает одну из девочек, задействованных в съёмках, Киркоров.

Поклонники очень обрадовались такому повороту в карьере артиста. «Очень ждём серию с Филиппом», «Филипп в „Ералаше“! Что может быть лучше?» — написала пользователи.