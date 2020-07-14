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Алибасов рассказал, как Федосеева-Шукшина просила спасти её от дочери 

News.ru 43 минуты назад
«Федосеева-Шукшина боялась, что Ольга лишит ее жизни»
Фото: globallookpress.com
Бари Алибасов-младший рассказал, как Лидия Федосеева-Шукшина упрашивала его отца забрать её квартиру в Новой Москве. Актриса якобы боялась, что за жильё её убьёт в прямом смысле слова собственная дочь Ольга.
Ольгу Шукшину Алибасов-младший назвал организатором, «главарём банды», готовившей покушение на убийство его отца из-за квартиры стоимостью 62 млн рублей. «Разоблачение» дочери артистки произошло в эфире «Пусть говорят» на Первом канале.
Алибасов-младший обвинил Ольгу в том, что на готова на всё ради денег — и даже на убийство собственной матери.
Я сам слышал собственными ушами, как Лидия Федосеева-Шукшина умоляла папу переписать на себя её квартиру, потому что боялась, что Ольга лишит её жизни! Что уж говорить о жизни чужого отца за 62 миллиона рублей! — в запале кричал сын продюсера.
Очередная история с Бари Алибасовым уже не впечалила никого из приглашённых гостей и экспертов программы. Многие даже вспомнили известную притчу о мальчике и волках, говоря о том, что с Алибасовым — прекрасным актёром не поймёшь, где правда, а где вымысел ради того, чтобы в очередной раз привлечь к себе внимание. Мало того, и Федосеева-Шукшина считает произошедшее спектаклем, как сообщил ведущий программы.
Алибасов-младший обвинил друзей и коллег отца в том, что они спаивают его звёздного родителя, стремясь таким способом отнять у него дорогие апартаменты. Ольге Шукшиной в отместку за якобы содеянное он тоже пообещал забрать у неё всё, что сможет.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале произошла драка между сыном продюсера группы «На-На» и экс-солистом Валерием Юриным. Так, в рамках программы Бари-младший обвинил бывшего директора коллектива Андрея Назарова, Валерия Юрина, а также Ольгу Шукшину (дочь Федосеевой-Шукшиной) в покушении на жизнь своего отца.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Андрей Назаров , Лидия Федосеева-шукшина , Валерий Юрин , Ольга Шукшина , Москва
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