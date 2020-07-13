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Цой думала о суициде 

Артём Кульша 1 час назад
Цой думала о суициде
Фото: РИА Новости
Невозможность дышать без кислородной маски и потеря ориентации во времени и пространстве из-за высокой температуры тела — самые тяжелые, неприятные и страшные симптомы коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом певица Анита Цой сообщила «Московскому комсомольцу».
В конце июня, как сообщал «Рамблер», 49-летняя Цой была госпитализирована с коронавирусной инфекцией. Позавчера она сообщила, что 13 июля, возможно, будет выписана из больницы.
«Две недели болезни просто какой-то кошмар. Биологическое оружие!» — заявила певица вчера.
Она назвала коронавирусную инфекцию очень странной и коварной болезнью, которая исследует больного, — один симптом появляется вслед за тем, как прошел другой. Самыми тяжелыми, неприятными и страшными симптомами Цой назвала потерю ориентации во времени и пространстве из-за высокой температуры и невозможность дышать без кислородной маски.
«Наше отделение на шестом этаже находилось. Я открыла все окна и поймала себя на мысли, что выпрыгну сейчас в окно, потому что нестерпимо тяжело дышать», — призналась она.
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Шоу-бизнес , Анита Цой , Московский комсомолец
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