Цой думала о суициде 

Невозможность дышать без кислородной маски и потеря ориентации во времени и пространстве из-за высокой температуры тела — самые тяжелые, неприятные и страшные симптомы коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом певица Анита Цой сообщила «Московскому комсомольцу».

В конце июня, как сообщал «Рамблер», 49-летняя Цой была госпитализирована с коронавирусной инфекцией. Позавчера она сообщила, что 13 июля, возможно, будет выписана из больницы.

«Две недели болезни просто какой-то кошмар. Биологическое оружие!» — заявила певица вчера.

Она назвала коронавирусную инфекцию очень странной и коварной болезнью, которая исследует больного, — один симптом появляется вслед за тем, как прошел другой. Самыми тяжелыми, неприятными и страшными симптомами Цой назвала потерю ориентации во времени и пространстве из-за высокой температуры и невозможность дышать без кислородной маски.