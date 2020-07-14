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Стивен Сигал и внучка Диснея предложили поднять им налоги из-за пандемии 

РИА Новости 45 минут назад
Стивен Сигал и внучка Диснея просят поднять им налоги
Фото: РИА Новости
Группа из 83 миллионеров написала письмо к правительствам нескольких государств с просьбой повысить налоги для состоятельных людей ради восстановления экономики в условиях пандемии коронавируса.
Как отмечается в письме, миллионеры могут сыграть решающую роль в "излечении нашего мира".
"Нет, мы не ухаживаем за больными в палатах интенсивной терапии, не водим скорые, которые привозят пациентов в больницы, не пополняем стеллажи продуктовых магазинов и не доставляем еду от двери до двери. Но у нас есть деньги, и их много", — пишут авторы.
В письме указано, что последствия кризиса, вызванного пандемией, будут ощущаться на протяжении десятилетий, из-за чего полмиллиарда человек могут пополнить ряды бедных. При этом сотни миллионов могут потерять работу, когда предприятия начнут закрываться.
Авторы послания предлагают правительствам взять на себя ответственность за сбор налогов и распределение доходов от них.
"В отличие от миллионов людей по всему миру, нам нет нужды заботиться о возможной утрате работы, дома или способности обеспечивать наши семьи. Мы не стоим на передовой этого бедствия, и наши шансы стать его жертвами значительно меньше. Поэтому, пожалуйста, обложите нас налогами. Это единственный правильный выбор. Человечество важнее денег", — отмечается в письме.
Среди подписавших его миллионеров оказались актер Стивен Сигал, британский сценарист Ричард Кертис, венчурный инвестор Джон О’Фарелл, внучка Уолта Диснея Эбигейл и многие другие.
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Шоу-бизнес , Уолт Дисней , Стивен Сигал , Ричард Кертис
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