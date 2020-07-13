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С отцом солиста «Иванушек» простились в Подмосковье 

Мария Иванова 1 час назад
С отцом солиста «Иванушек» простились в Подмосковье
Фото: Соцсети
Поэт, отец солиста «Иванушек International» Игоря Сорина Владимир Райберг скончался на прошлой неделе. Как пишет«СтарХит», он умер в кругу семьи, похороны прошли 10 июля.
Райбергу был 81 год. Прощание с ним состоялось на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье.
Как сообщал «Рамблер», сын Райберга Игорь Сорин, ставший одним из первых участников группы «Иванушки International», скончался в сентябре 1998 года в возрасте 28 лет.
Он упал с балкона шестого этажа студии, где записывал сольный альбом. Музыканта успешно прооперировали, но сердце Сорина не выдержало.
Шоу-бизнес , Игорь Сорин , StarHit , Московская область
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