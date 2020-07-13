Соседов оценил новость о разводе Пугачевой и Галкина

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Соседов шокирован новостью о разводе Пугачевой и Галкина 

ИД «Собеседник» 51 минуту назад
Известный музыкальный критик Сергей Соседов эмоционально отреагировал на информацию о распаде звездной пары.
Алла Пугачева никогда не отличалась постоянством в отношениях с мужчинами. Самый длительный ее союз с Филиппом Киркоровым просуществовал 11 лет. Он распался, когда Примадонна встретила Галкина. Пугачева была так очарована юмористом, что решила круто изменить свою жизнь.
В официальном браке с Галкиным Алла живет уже девять лет. Хотя встречаются они гораздо дольше. В тусовке постоянно обсуждают: Макс — последний муж Пугачевой или же любвеобильная Примадонна еще сможет удивить, представив нового кавалера? Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал Sobesednik.ru о том, что думает о слухах, касающихся развода Пугачевой и Галкина.
— Дурное дело нехитрое, — говорит Сергей. — А в случае Пугачевой развод как раз принимает статус дурного дела. Ну куда она уйдет от миллиардера из замка, в котором живет? То, что она сегодня имеет, — райские кущи. Скажите, кто, кроме Пугачевой и Галкина, сегодня живет в такой дикой роскоши? Да никто! Зачем говорят об их возможном расставании, я не знаю. Такого просто, на мой взгляд, не может быть.
По словам Соседова, Пугачевой с Галкиным абсолютно комфортно. Ведь именно Максим обеспечил Алле Борисовне такую жизнь, о которой она всегда мечтала.
— Галкину даже Киркоров проиграл, — вздыхает Соседов. — Он не мог обеспечить Алле таких условий, в которых она сейчас живет. Макс Галкин для Аллы — это предел мечтаний, это потолок, это Пантеон. Он — ее главный Олимп.
Надо отметить, что раньше Алла Борисовна проводила лето вместе с Максом и детьми в Юрмале. Тамошний климат очень подходит певице номер один. Но в этом году выехать в Латвию у звездной четы не получилось. Из-за закрытых границ летние месяцы они проводят в своем замке в Москве.
ИД «Собеседник»: последние новости
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Комментарии 7
Шоу-бизнес , Видео , Филипп Киркоров , Сергей Соседов , Алла Пугачева , ИД "Собеседник"
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