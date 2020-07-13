Соседов напомнил, что звездная чета в настоящее время живет в загородном особняке, построенном Галкиным. Условия быта, в которых сегодня пребывает певица, критик сравнил с «райскими кущами».

«Ну куда она уйдет от миллиардера из замка, в котором живет? Такого просто, на мой взгляд, не может быть», — заявил Соседов.

При этом Пугачева, по мнению критика, чувствует себя вполне комфортно. Он уверен, что о такой жизни, которую ей не мог предложить Киркоров, примадонна мечтала всегда.

«Макс Галкин для Аллы — это предел мечтаний, это потолок, это Пантеон. Он — ее главный Олимп», — резюмировал эксперт.