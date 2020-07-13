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Соседов отреагировал на новость о разводе Галкина и Пугачевой 

Павел Тиунов 17 минут назад
Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с корреспондентом «Собеседника» заявил, что не верит в расставание Аллы Пугачевой и Максима Галкина. По его словам, примадонна российской эстрады сегодня живет как в раю, и вряд ли захочет уйти от мужа-миллиардера.
Соседов напомнил, что звездная чета в настоящее время живет в загородном особняке, построенном Галкиным. Условия быта, в которых сегодня пребывает певица, критик сравнил с «райскими кущами».
«Ну куда она уйдет от миллиардера из замка, в котором живет? Такого просто, на мой взгляд, не может быть», — заявил Соседов.
При этом Пугачева, по мнению критика, чувствует себя вполне комфортно. Он уверен, что о такой жизни, которую ей не мог предложить Киркоров, примадонна мечтала всегда.
«Макс Галкин для Аллы — это предел мечтаний, это потолок, это Пантеон. Он — ее главный Олимп», — резюмировал эксперт.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в СМИ появлялись слухи о возможном разводе Галкина и Пугачевой. Журналисты начали поговаривать о расставании звезд после того, как в Сети появились несколько фотографий юмориста вместе с телеведущей Юлией Барановской.
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Шоу-бизнес , Видео , Сергей Соседов , Юлия Барановская , Максим Галкин , Алла Пугачева
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